В Йошкар-Оле на маршруте сгорел автобус

Фото: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
В столице Марий Эл был уничтожен огнем рейсовый автобус ПАЗ, идущий по маршруту Йошкар-Ола - сады Кугуван. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщает Главное управление МЧС России по РМЭ, ЧП случилось в 7.15 утра. Водитель во время движения почувствовал запах дыма. Он остановил автобус на площади Ленина.
Оказалось, что горит моторный отсек.
Водитель, кондуктор и три пассажира быстро покинули "пазик".
После звонка на место прибыли пожарные. Они потушили пылающий автобус.
Сейчас выясняются причины возгорания.