В Йошкар-Оле на маршруте сгорел автобус

В столице Марий Эл был уничтожен огнем рейсовый автобус ПАЗ, идущий по маршруту Йошкар-Ола - сады Кугуван. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает Главное управление МЧС России по РМЭ, ЧП случилось в 7.15 утра. Водитель во время движения почувствовал запах дыма. Он остановил автобус на площади Ленина.

Оказалось, что горит моторный отсек.

Водитель, кондуктор и три пассажира быстро покинули "пазик".

После звонка на место прибыли пожарные. Они потушили пылающий автобус.

Сейчас выясняются причины возгорания.