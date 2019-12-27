В Удмуртии не выпустят криптооблигации для белорусской биржи

Удмуртия не выпустит криптооблигации, которые планировали разместить на белорусский криптобирже. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Александр Свинин.

- Законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что с этим в целом можно делать, - сказал Свинин.

Напомним, о планах властей Удмуртии выпустить криптооблигации и разместить их на белорусской криптобирже стало известно в апреле этого года. Свинин говорил, что юридически регион к этой процедуре готов.

- Уверен, что это один из наиболее реальных способов для привлечения финансирования в конкретные проекты. Банковское финансирование получить достаточно сложно, нужна высокая залоговая масса, то есть нам надо либо рисковать имуществом Удмуртии и отдавать его в залог, чего правительство делать не будет, либо искать дополнительные инструменты, и это как раз один из таких инструментов, - комментировал тогда Свинин.