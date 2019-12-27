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27.12.2019 10:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Удмуртии запретили продажу никотиновых пэков детям

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии запретили продажу никотиновых пэков несовершеннолетним. Также их больше нельзя продавать в автоматах, такое решение приняли сегодня во время сессии Госсовета республики.

Фото: iStock
В Госдуму внесен проект о запрете всего некурительного табака

За нарушение закона грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.

- По итогам обсуждения принято решение об изменении срока вступления закона в силу. В первоначальном варианте был один месяц, в уточненном проекте закона предлагается через десять дней после официального опубликования. Это необходимо для скорейшего запрета продажи детям и подросткам никотиносодержащей продукции и, соответственно, прекращения роста числа острых отравлений и никотиновой зависимости, вызванных их употреблением, - прокомментировала депутат госсовета Удмуртии Наталья Зямаева.

По ее словам, в медицинские и общественные организации республики поступали многочисленные обращения от граждан о том, что несовершеннолетние без ограничений покупают никотиновые пэки, а после употребления начинают вести себя неадекватно, были случаи отравления и никотиновой ломки.

- Влияние на организм данных изделий обусловлено содержанием в них синтетического никотина. При потреблении жевательных и сосательных смесей люди получают более внушительную разовую дозу никотина по сравнению с курящими. Сеанс рассасывания никотинового пэка длится пять-семь минут. За это время в организм детей поступает от 20 до 60 миллиграммов никотина, в в ходе выкуривания крепких сигарет порция никотина составляет не более полутора миллиграмма. Итогом потребления таких смесей становится быстрое формирование привычки - зависимость развивается практически молниеносно, - подытожила Зямаева.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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