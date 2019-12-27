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27.12.2019 16:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кузбасский поселок Белогорск остался без новой амбулатории

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Поселок Белогорск на севере Кузбасса встречает Новый год без новой модульной амбулатории. Открыть ее власти в очередной раз обещали жителям (а их почти три тысячи) в декабре. И вот теперь долгожданное событие переносится на конец марта.
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Закладка фундамента амбулатории должна была начаться в середине ноября, а затем оставалось бы лишь установить готовые конструкции. "Но в итоге привезли вагончик для сторожа, а площадку даже щебнем не успели толком отсыпать", - рассказали белогорцы корреспонденту "РГ".

- Подрядчик - московская компания. Ее привлекли к реализации проекта после ряда конкурсов, желающих участвовать в которых не нашлось. И она свои договорные обязательства не выполнила, - объяснил на очередной встрече с жителями поселка первый замгубернатора региона Вячеслав Телегин. - Как выяснилось, все счета этой компании арестованы. И отношения с ней уже прекращены. К слову, при заключении подобных контрактов обычно не производится предоплата работ, а иначе бы мы не только амбулатории, но, возможно, и денег не увидели. Случаи, когда подрядчик исчезает, получив средства, увы, нередки.

Работу по установке модульной амбулатории продолжит кузбасская фирма с большим опытом участия в таких проектах. Она уже изготавливает конструкции для обустройства помещения. Подрядчик заинтересован в сотрудничестве, поскольку белогорская амбулатория будет первой, но далеко не единственной: таких по Кузбассу предстоит установить больше тридцати, Все работы проводятся и дальше будут идти под личным контролем губернатора. Март, по словам Телегина, реальный срок для того, чтобы завершить строительство в соответствии со всеми требованиями и стандартами. Контракт на мебель и оборудование тоже уже заключен.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Пока же медицинскую помощь жителям Белогорска оказывают в старом здании бывшей поселковой больницы, которое еще несколько лет назад было признано непригодным к эксплуатации. Стены врачебных кабинетов изъедены грибком: крыша протекает. После осеннего урагана с проливным дождем прием пациентов пришлось остановить. Тогда выручил передвижной ФАП. Впрочем, кроме наезжающих периодически в поселок врачей из района да героического местного фельдшера Надежды Кормышевой, которой уже за семьдесят, лечить белогорцев некому.

Тяжелобольных и рожениц приходится транспортировать "на большую землю". Но в райцентре Тисуль, который находится в 120 километрах, сейчас ни роддом, ни детские врачи даже местных пациентов не принимают: кадров нет. Так что к узким специалистам нужно ехать уже за 180 километров - в поселок Тяжин.

- Прямого автобуса туда из Белогоска нет, и люди обычно отправляются в Тисуль с ночевкой, утром добираются до Тяжина, а потом - в обратном направлении. На все про все уходит почти трое суток, а зимой, в морозы и снегопад - и того больше, - описала непростой маршрут бывшая жительница Белогорска Ольга Сергиенко. - Сколько раз бывало: транспорт на горном перевале в сугробах застревал. Не всем такой экстрим по силам. Я вот тоже много лет в поселке прожила, а не так давно решила перебраться к дочери в Красноярск…

"РГ" будет следить за развитием ситуации.

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