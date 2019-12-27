На Алтае завели дело о халатности руководства школы, где били ученика

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, в селе Поперечное Каменского района края с начала нынешнего года до ноября группа подростков систематически издевалась над 14-летним школьником.

По данным РИА Новости, мальчика избивали, и в результате он получил черепно-мозговую травму. У него смещены шейные позвонки и повреждена сетчатка глаза.

Об издевательствах было известно и руководству местной школы, и педагогам, однако никто ничего не предпринимал. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о халатности.