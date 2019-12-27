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27.12.2019 10:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирцы отправили письмо Деду Морозу на сторублевой купюре

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 900 писем отправлено Деду Морозу из Новосибирска в 2019 году. Их общий вес составил 18 килограммов.

Фото: kuzbass1/ youtube.com
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Как сообщила руководитель пресс-службы управления Федеральной почтовой службы Новосибирской области Галина Гордеенко, это в три раза больше, чем в предыдущем году.

Среди писем - творческие работы юных новосибирцев, креативно украшенные конверты. Одно из необычных посланий - 100-рублевая купюра, на которой написано обращение к Деду Морозу. Его тоже направили в Великий Устюг.

В этом году новогодние ящики установлены не только на Главпочтамте, но и на железнодорожном вокзале. Письма Деду Морозу можно было отправить без марок. На главпочтамте Новосибирска послания принимают до конца новогодних праздников.

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