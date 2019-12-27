Житель Кузбасса незаконно срубил 700 елей на продажу

Уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений" возбуждено в отношении жителя города Салаира, заготовившего партию хвойных на продажу.

Грузовик с елками без каких-либо сопроводительных документов остановил в Гурьевском районе патруль ГИБДД. Водитель транспортного средства рассказал, у кого приобрел деревья. Вскоре сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД вышли на продавца - 22-летнего молодого человека.

- По предварительной информации, он нелегально заготовил более семисот новогодних елей, которые планировал реализовать перед праздниками. К фигуранту уголовного дела применили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.