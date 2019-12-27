В Петербурге двое неизвестных похитили у мужчины 15 миллионов рублей

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло разбойное нападение на местного жителя. Двое в масках напали на мужчину и похитили у него 15 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел у входа в бизнес-центр на Краснопутиловской улице. Двое неизвестных в масках избили мужчину и отобрали у него 15 миллионов рублей. Сообщается, что деньги потерпевшим были получены после продажи офиса. Нападавшие скрылись по железнодорожным путям.

Сейчас ведется розыск злоумышленников. По факту ЧП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.