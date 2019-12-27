В Петербурге придумали робота, облучающего раковые опухоли

В Петербурге группа разработчиков из электромеханического университета "ЛЭТИ" приступила к созданию робота, который поможет хирургам проводить операции по облучению опухоли. Ожидается, что новая технология значительно упростит и повысит эффективность интраоперационной лучевой терапии.

Как сообщают в пресс-службе "ЛЭТИ", облучение ведется через рентгеновскую трубку. Сейчас во время операций ее несколько минут держит в руках хирург.

Идея петербургских ученых в том, чтобы изготовить робота, который будет наводить трубку на область оперирования с помощью навигационной системы.

Сама рентгеновская трубка будет вести облучение через небольшой разрез на теле пациента. Такая технология позволит хирургу не только провести лучевую терапию, но и удалить при операции саму опухоль и осуществить рентгенотерапию соседних тканей. Таким образом, клетки, которые могут потенциально стать опухолевыми, не закрепятся на здоровых тканях, что предотвратит образование метастазов.

Технические требования к роботизированной системе уже разработаны. Первый опытный образец ученые планируют получить в ближайшие десять месяцев.