В Петербурге трое осуждены за хищения на космодроме "Восточный"

В Северной столице Дзержинский районный суд вынес приговор руководителям компаний-подрядчиков, задействованных при строительстве космодрома "Восточный". Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Николай Баланцев, Павел Бартош и Иван Локтев получили по четыре года лишения свободы и были освобождены в зале суда.

Как следует из материалов дела, расследование проводилось по фактам перечисления более 53 миллионов рублей по договору подряда 2014 - 2015 года на счет ЗАО "Трансинжиниринг". Сначала руководители компании получили авансовый платеж в размере 52,6 миллиона рублей и "распорядились им по своему усмотрению, то есть на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный". А затем скрыли факт неисполнения работ и заключили еще один договор на 57 миллионов рублей, по которому выполнили работы на общую сумму 9,3 миллиона рублей и приобрели для целей строительства материалы на сумму 46,9 миллиона рублей. Кроме того, 28,6 миллиона рублей были направлены на расчетный счет ООО "Спецпроектомонтаж", в котором Локтев являлся единственных учредителем.

- В декабре 2015 года ЗАО "Трансинжиринг" фактически прекратило выполнять работы, предусмотренные договором подряда, - уточнили в пресс-службе. - Работы не сданы, не выполнены, денежные средства в размере 53,7 миллиона рублей не возвращены.

Фигуранты вину признали, и каждый из них получил по приговору суда наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима. Однако все трое были освобождены в зале суда "по отбытию". Однако ущерб государству им придется возместить. "Гражданский иск признан по праву", - пояснили в пресс-службе.