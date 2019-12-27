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27.12.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам

Текст: Руслан Мельников

К восьми годам колонии приговорена жительница Калмыкии, которая перевела деньги внучке, состоящей в террористической организации.

Фото: УФСИН по РК
В колонии Калмыкии вскрыли ячейку террористов из 100 осужденных

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный окружной военный суд, женщина перечислила около 300 000 рублей. Перевод осуществлялся из города Сальска Ростовской области на счет, который указала внучка. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Также сообщается, что дело в отношении девушки выделено в отдельное производство. Суд признал жительницу Калмыкии виновной и приговорил ее к лишению свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом уточняется, что в законную силу приговор еще не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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