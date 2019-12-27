Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам

К восьми годам колонии приговорена жительница Калмыкии, которая перевела деньги внучке, состоящей в террористической организации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный окружной военный суд, женщина перечислила около 300 000 рублей. Перевод осуществлялся из города Сальска Ростовской области на счет, который указала внучка. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Также сообщается, что дело в отношении девушки выделено в отдельное производство. Суд признал жительницу Калмыкии виновной и приговорил ее к лишению свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом уточняется, что в законную силу приговор еще не вступил.