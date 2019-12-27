Дети рисуют профессиональные будни ямальских энергетиков

В АО "Ямалкоммунэнерго" подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества, посвященного Дню энергетика. В этом году участниками корпоративного конкурса стали 298 детей работников компании в возрасте от 3 до 14 лет.

Идея корпоративного конкурса родилась еще в 2013 году. Итоги минувшего года показали, что до сих пор творчество молодого поколения увлекает и их родителей, чей практический опыт воплощают дети в своих работах.

Всем участникам конкурса предлагалось попытать свои силы в нескольких номинациях и техниках исполнения. В этом году юные участники раскрылись в следующих творческих жанрах: комиксы и стенгазеты, фотографии и рисунки, резьба по дереву и выжигание, аппликации и лепка, открытки и стихосложение, в основе которых - сюжеты из жизни энергетики и истории Ямалкоммунэнерго.

В ход шли краски, цветная бумага, пластилин, дерево, гипс, шелковые ленты, проволока и даже ёлочные гирлянды. Детские поделки с каждым годом все интереснее - они сияют и мигают, становятся интерактивными. Больше всего работ поступило от детей работников Шурышкарского и Пуровского филиалов.

Фото: АО "Ямалкоммунэнерго"

Напомним, что лауреаты и дипломанты конкурса станут обладателями премии от 4 до 15 тысяч рублей. Помимо основных номинаций, жюри имело право наградить некоторых участников спецпризом. Многие работы были настолько хороши и изобретательны, что жюри не смогло оставить их без внимания. Строгими, но справедливыми членами жюри было принято решение поощрить денежной премией всех участников конкурса по всем номинациям, не получившим призовые места. В дальнейшем работы, предоставленные на конкурс, будут использованы в подготовке представительской продукции "Ямалкоммунэнерго".

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".

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