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Проект: В регионах

Энергетики Ямала подготовились к всероссийским зимним каникулам

В новогодние и рождественские каникулы коммунальщики переходят на усиленный контроль за работой объектов коммунальной энергетики в городах и районах Ямала.
Фото: АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: АО "Ямалкоммунэнерго"

Так, в целях обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения противопожарного режима, антитеррористической безопасности, а главное устойчивого энерго-, тепло и водоснабжения потребителей АО "Ямалкоммунэнерго" провел ряд подготовительных мероприятий.

Внеплановые общие объектовые и противоаварийные тренировки по сценарию нарушения работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в условиях низких температур, а также при массовых нарушениях электроснабжения потребителей, показали высокий уровень знаний и навыков работников единого коммунального оператора Ямала. В филиалах компании и дочерних предприятиях также проведен инструктаж персонала на объектах жизнеобеспечения городов и поселений Ямало-Ненецкого автономного округа, проработаны действия персонала на случай внештатных ситуаций.

Для устранения возможных нештатных ситуаций в компании разработаны и утверждены графики круглосуточного дежурства ИТР, оперативно дежурного персонала и аварийно-ремонтных бригад, проверены аварийные запасы материалов, опробованы все аварийные источники энергоснабжения, а также котельные на резервном топливе.

В случае возникновения нештатных ситуация на сетях тепло- и водоснабжения в первую очередь необходимо незамедлительно оповещать управляющую компанию (ТСЖ), обслуживающую дом. При необходимости можно обратится к ресурсонабжающему предприятию:

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе с. Мужи

8(34994)2-15-55 или 05

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе

8 (34993) 45136, 89220651941

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе

8 (34940) 2-12-99

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе

8(3499)50-20-71

Филиал АО "Ямалкоммуненерго" в Пуровском районе "Тепло"

г. Тарко-Сале8(349-97)2-27-57,6-34-63, сот.89924016191 (круглосуточно)

п. Пуровск 8(349-97)6-60-43 (круглосуточно)

п.Уренгой 8(349-34)9-34-81 (круглосуточно)

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Губкинский

8 (34936) 3-96-25, 5-42-68

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло"

212, 8 (34938) 43-210

ОДС Ямальского филиала

8(34996) 3-04-05, сот. 89088643897

ЕДДС по Красноселькупскому району

8(34932) 2-16-61, 2-15-32

ОАО "Тепло-Энергетик" г. Лабытнанги

8(34992) 51808

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru



Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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