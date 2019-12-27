Энергетики Ямала подготовились к всероссийским зимним каникулам

Так, в целях обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения противопожарного режима, антитеррористической безопасности, а главное устойчивого энерго-, тепло и водоснабжения потребителей АО "Ямалкоммунэнерго" провел ряд подготовительных мероприятий.
Внеплановые общие объектовые и противоаварийные тренировки по сценарию нарушения работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в условиях низких температур, а также при массовых нарушениях электроснабжения потребителей, показали высокий уровень знаний и навыков работников единого коммунального оператора Ямала. В филиалах компании и дочерних предприятиях также проведен инструктаж персонала на объектах жизнеобеспечения городов и поселений Ямало-Ненецкого автономного округа, проработаны действия персонала на случай внештатных ситуаций.
Для устранения возможных нештатных ситуаций в компании разработаны и утверждены графики круглосуточного дежурства ИТР, оперативно дежурного персонала и аварийно-ремонтных бригад, проверены аварийные запасы материалов, опробованы все аварийные источники энергоснабжения, а также котельные на резервном топливе.
В случае возникновения нештатных ситуация на сетях тепло- и водоснабжения в первую очередь необходимо незамедлительно оповещать управляющую компанию (ТСЖ), обслуживающую дом. При необходимости можно обратится к ресурсонабжающему предприятию:
Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе с. Мужи
8(34994)2-15-55 или 05
Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе
8 (34993) 45136, 89220651941
Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе
8 (34940) 2-12-99
Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе
8(3499)50-20-71
Филиал АО "Ямалкоммуненерго" в Пуровском районе "Тепло"
г. Тарко-Сале8(349-97)2-27-57,6-34-63, сот.89924016191 (круглосуточно)
п. Пуровск 8(349-97)6-60-43 (круглосуточно)
п.Уренгой 8(349-34)9-34-81 (круглосуточно)
Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Губкинский
8 (34936) 3-96-25, 5-42-68
Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло"
212, 8 (34938) 43-210
ОДС Ямальского филиала
8(34996) 3-04-05, сот. 89088643897
ЕДДС по Красноселькупскому району
8(34932) 2-16-61, 2-15-32
ОАО "Тепло-Энергетик" г. Лабытнанги
8(34992) 51808
Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"