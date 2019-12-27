Новости

Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет 08:15
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату 08:00
Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры 07:48
СМИ: Россиян не было на борту упавшего в Казахстане самолета 07:36
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака 07:28
На Урале потушили крупный пожар на производстве молока и мяса 07:14
Число жертв падения самолета в Алматы достигло 14 06:53
Неправильное питание названо одной из основных причин потери зрения 06:35
Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту 06:26
Мэр Магадана попросил помочь испанскому велотуристу доехать к Байкалу 06:26
Аэропорт Алматы приостановил работу после падения самолета 06:24
В нацпарке Приморья фотограф из Кореи сделал уникальные кадры леопарда 06:22
На поисках сноубордиста на Чукотке попытались разбогатеть мошенники 06:11
Семь человек погибли при крушении пассажирского самолета в Казахстане 06:10
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле иранской АЭС "Бушер" 06:01
Черногория приняла ущемляющий православную церковь закон 05:40
Трамп с юмором отреагировал на удаление сцены с ним из "Один дома 2" в Канаде 05:39
Найденному в Якутии ископаемому леммингу оказалось 40 тысяч лет 05:08
РПЦ разрешила давать при крещении имена зарубежных святых 05:03
Тест: Самые необычные новости России за 2019 год - правда или вымысел? 05:00
Китай обвинил США в стремлении к военному превосходству в космосе 04:55
Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив 04:10
В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома 03:40
Потасовка возникла в парламенте Черногории во время голосования 03:37
Полиция Черногории задержала в Подгорице 20 демонстрантов 03:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 07:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале потушили крупный пожар на производстве молока и мяса

Текст: Татьяна Воробьева

В Сухоложском районе Свердловской области огнеборцы потушили крупный пожар на территории предприятия по производству молока и мяса.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 01:46 по местному времени. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, пламя повредило ангары с оборудованием, о пострадавших информации нет.

В Тюмени на территории колонии произошел пожар

"Была угроза распространения огня на ближайшие здания, поэтому из помещения деревянного коровника вывели 320 голов скота", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

В 06:12 пожарные справились с огнем.

Причина происшествия устанавливается, на месте работают дознаватели и эксперты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Число жертв падения самолета в Алматы достигло 14
Ракета "Рокот" с аппаратами связи и спутником стартовала с космодрома Плесецк
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
МИД выразил готовность ответить на санкции против "Северного потока-2"
Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря