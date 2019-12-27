На Урале потушили крупный пожар на производстве молока и мяса

В Сухоложском районе Свердловской области огнеборцы потушили крупный пожар на территории предприятия по производству молока и мяса.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 01:46 по местному времени. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, пламя повредило ангары с оборудованием, о пострадавших информации нет.

"Была угроза распространения огня на ближайшие здания, поэтому из помещения деревянного коровника вывели 320 голов скота", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

В 06:12 пожарные справились с огнем.

Причина происшествия устанавливается, на месте работают дознаватели и эксперты.