На Урале в ДТП с автобусом погиб человек

На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в ночь с четверга на пятницу в автоаварии погиб человек. Еще один ранен.

Как сообщает ГИБДД Свердловской области, ДТП случилось около трех часов ночи на 301 километре дороги. Водитель на машине марки LADA Priora выскочил на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом №533 сообщением Североуральск-Екатеринбург. Шофер легковушки погиб на месте.

"В автобусе находились 23 человека. Помощь потребовалась пяти пассажира, у большинства небольшие травмы - порезы, ушибы, ссадины. У пассажирки 1963 года рождения подозрение на перелом руки", - передает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным правоохранительных органов, стаж вождения у погибшего мужчины - три года. Во время столкновения он не был пристегнут.

Ведется расследование обстоятельств аварии.