В Челябинской области началось изъятие из продажи снюсов

Полиция совместно с Роспотребнадзором провела 78 рейдов по изъятию из продажи никотиносодержащих смесей в крупных торгово-развлекательных комплексах Челябинска и Магнитогорска, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- В Челябинске изъяты 149 единиц некурительной бестабачной продукции, в Магнитогорске - 295 упаковок жевательных смесей, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Владельцам торговых точек вынесено 33 официальных предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений.

Все собранные материалы направлены в территориальные отделы Роспотребнадзора по Челябинской области для принятия процессуальных решений по статье о нарушении технических регламентов с причинением вреда жизни и здоровью граждан (часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ). Ее санкции предусматривают штраф на сумму до тридцати тысяч рублей - для должностных лиц и до 40 тысяч - для предпринимателей без образования юридического лица.

Кроме того в школах вместе с врачами-наркологами организованы профилактические беседы с несовершеннолетними о негативном воздействии на организм разного рода снюсов и последствиях их употребления.

Как пояснил на совещании с общественным советом при ГУ МВД начальник главка генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, снюсы - это очередная атака на подрастающее поколение, поэтому факты распространения жевательных никотиновых смесей будут жестко пресекаться. В 2016 году в стране уже задерживали распространителей "синтетики", прибывших с территории Украины и действовавших по заданию ее спецслужб.