В Тюмени разоблачили банду продавцов липовых фильтров для воды

Тюменская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении организованной группы, в которую входило 13 человек. Они обвиняются в серии мошенничеств с так называемыми фильтрами для очистки воды.

Схема была стандартной: аферисты обзванивали потенциальных покупателей или ходили по квартирам (зачастую - инвалидов или пенсионеров), предлагали бесплатно проверить качество водопроводной воды.

"Если человек соглашался, то к нему приходил один из членов группировки и якобы проверял воду с помощью двух приборов, ни один из которых на самом деле состав жидкости не анализирует. Параллельно жертву обмана убеждали в опасности воды, которую они пьют, и в необходимости купить чудо-устройство", - рассказали в пресс-службе МВД Тюменской области.

Чтобы окончательно запутать покупателя, мошенник проделывал эксперимент с помощью TDS-метра (солиметра) и электролизера. В стакане воды из крана в результате выпадал осадок солей и минералов, а в стакане, куда он наливал принесенную с собой дистиллированную воду, нет. Это было аргументом в пользу того, что в водопроводной воде содержатся примеси и бактерии, а пропущенная через их фильтр полностью чистая и безопасная.

Введенные в заблуждение люди покупали чудо-товар, несмотря на его высокую стоимость. Многие брали для этого кредит.

"Задержаны 10 жителей Тюмени и Омска, еще трое находятся в розыске. От действий обвиняемых пострадало 67 тюменцев. Сумма причиненного ущерба составила более 4,4 миллиона рублей (он возмещен, в том числе, за счет ареста имущества фигурантов). В скором времени материалы дела будут направлены в суд", - подчеркнули в полиции.