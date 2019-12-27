Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 20 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай (далее - республиканский бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 21 597 924,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 21 692 710,2 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 94 786,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 21 456 415,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 19 099 930,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 21 415 367,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 19 016 930,7 тыс. рублей;

3) прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 41 048,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 83 000,0 тыс. рублей;

4) общий объем условно утверждаемых расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 475 690,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 734 425,8 тыс. рублей.

Статья 2. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Отдельные показатели республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить отдельные показатели республиканского бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений в сумме 5 723 944,9 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 865 079,3 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет в сумме 15 873 979,3 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2021 года в сумме 1 622 998,81 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай по государственным гарантиям Республики Алтай на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить отдельные показатели республиканского бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений в сумме 6 991 456,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 400 291,9 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 14 456 058,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11 690 738,8 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет на 2021 год в сумме 14 464 958,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11 699 638,8 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме 1 581 950,81 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 1 498 950,81 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай по государственным гарантиям Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормативы распределения доходов

1. В 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов применяются следующие нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай:

1) по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, и неналоговым доходам - нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ "Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай";

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты в Республике Алтай от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты в Республике Алтай 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай от указанного налога, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Алтай в целях формирования дорожных фондов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 2020 год в сумме 3 033 417,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 682 611,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 218 192,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ и непрограммных расходов:

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда Республики Алтай), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Установить, что распределение направлений использования бюджетных ассигнований на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных настоящим Законом, утверждается Правительством Республики Алтай.

8. Субсидии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий республиканским бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Алтай, на возмещение затрат (их части) или недополученных доходов, возникших в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в целях поддержки и развития сельского хозяйства, промышленности, автомобильного и воздушного транспорта, строительства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, в том числе в рамках реализации государственных программ Республики Алтай и инвестиционных проектов, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Не допускается предоставление субсидий иностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц. Указанные иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не вправе являться получателями указанных средств.

9. Субсидии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случаях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на осуществление деятельности по развитию системы микрофинансирования в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

10. Гранты в форме субсидий, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

11. Установить, что казначейскому сопровождению, в порядке установленном Правительством Российской Федерации, подлежат следующие целевые средства, направляемые в том числе на реализацию национальных проектов:

1) субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета Республики Алтай юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Алтай в целях софинансирования расходных обязательств Республики Алтай по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансы по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, имеющие целевое назначение, предоставление которых осуществляется на финансовое обеспечение затрат с последующим подтверждением их использования, в соответствии с условиями и (или) целями их предоставления;

2) субсидии некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай" на обеспечение ее деятельности;

3) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для обеспечения государственных нужд Республики Алтай, субсидии юридическим лицам, предоставляемые из республиканского бюджета, если источником финансового обеспечения расходных обязательств являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Алтай, а также авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий.

При казначейском сопровождении указанных выше средств, Управление Федерального казначейства по Республике Алтай осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, с отражением на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов в Республике Алтай на 2020 год в сумме 1 611 986,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 611 986,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 611 986,5 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа, сельских поселений в Республике Алтай на 2020 год в сумме 1 727 273,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 590 866,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 950 421,5 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа, сельских поселений в Республике Алтай на 2020 год в сумме 3 377 610,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 374 666,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 532 740,9 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай на 2020 год в сумме 456 132,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 483 300,7 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай:

1) на 2020 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

3) на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в Республике Алтай:

1) на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

3) на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

7. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 9. Особенности распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай

1. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не распределенные между муниципальными образованиями в Республике Алтай субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета в объеме не более 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, распределение которых осуществляется на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Алтай:

- субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в сумме 5 226,9 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами в сумме 2 226,5 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей в сумме 1 229,7 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции на выплату родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 2 484,4 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 24 261,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 261,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 778,4 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай в сумме 378,1 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) в сумме 109,0 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" на 2020 год в сумме 335,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 307,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 261,3 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 2020 год в сумме 340,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 223,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 240,9 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 7,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 66,6 тыс. рублей;

- субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2020 год в сумме 133,6 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 668,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 669,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 676,3 тыс. рублей.

2. Утвердить не распределенный между муниципальными районами в Республике Алтай объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 2021 год в сумме 322 397,3 тыс. рублей, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 2022 год в сумме 322 397,3 тыс. рублей.

3. Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) уровень бюджетной обеспеченности на 2020 год в размере 1,72, на 2021 и 2022 годы в размере 1,72, критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в размере 409,2 рубля на одного жителя, на 2021 и 2022 годы в размере 409,2 рубля на одного жителя.

4. Правительство Республики Алтай вправе вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов республиканского бюджета в целях предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в Республике Алтай, а также между муниципальными образованиями в Республике Алтай с последующим внесением их в настоящий Закон.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета местным бюджетам в Республике Алтай в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

6. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных районов и городского округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального района и городского округа, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Республики Алтай.

Установить, что Управление Федерального казначейства по Республике Алтай в 2020 году осуществляет полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты местным бюджетам в Республике Алтай предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, на срок в пределах текущего финансового года для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в Республике Алтай, а также на срок до трех лет для погашения долговых обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов в Республике Алтай и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в Республике Алтай, для погашения долговых обязательств муниципальных образований в Республике Алтай и частичного покрытия дефицитов местных бюджетов в Республике Алтай, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются местным бюджетам в Республике Алтай без предоставления муниципальным образованием в Республике Алтай обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

4. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами в Республике Алтай бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Статья 11. Списание не имеющей источников погашения задолженности перед республиканским бюджетом

1. Правительство Республики Алтай или уполномоченный им исполнительный орган государственной власти Республики Алтай вправе принять решение о списании не имеющей источников погашения задолженности по денежным средствам, ранее предоставленным из республиканского бюджета на возвратной и возмездной основах.

2. Списание задолженности, указанной в части 1 настоящей статьи, осуществляет в порядке, установленном Правительством Республики Алтай или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти Республики Алтай.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Республики Алтай

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2020 год согласно приложению 28 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Республики Алтай на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2020, 2021 и 2022 годах Министерство финансов Республики Алтай вправе выступать государственным заказчиком по привлечению кредитов от кредитных организаций в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Установить, что в 2020, 2021 и 2022 годах Министерство финансов Республики Алтай вправе от имени Республики Алтай привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2020 году

1. Направить в 2020 году остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на счете по учету средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2020 года в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в качестве дополнительных бюджетных ассигнований:

1) на оплату заключенных от имени Республики Алтай государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

2) на увеличение объемов Дорожного фонда Республики Алтай;

3) от безвозмездных поступлений от организаций, имеющих статус социального инвестора, на реализацию мероприятий Инвестиционной программы в социальной сфере Республики Алтай;

4) от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций.

2. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по средствам, получаемым по договору от федерального государственного унитарного предприятия "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", на выполнение работ по оповещению и обеспечению безопасности населения и территорий, установлению последствий падения отделяющихся частей ракет-носителей, а также оценке противопожарной обстановки в районах падения отделяющихся частей ракет на территории Республики Алтай при запусках космических аппаратов с космодрома "Байконур", предоставляются Министерству экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай для казенного учреждения Республики Алтай "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай" в целях организации вышеуказанных работ в пределах поступлений в доход республиканского бюджета.

3. Установить, что лимиты бюджетных обязательств на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы доводятся в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

4. Установить коэффициент индексации размера выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, предусмотренного статьей 1 Закона Республики Алтай от 31 марта 2008 года № 23-РЗ "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю" в 2020 году с 1 октября 2020 года - 1,03.

5. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показатели Сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, связанные с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета:

1) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в перечень и коды главных распорядителей средств республиканского бюджета, а также коды целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденных в установленном порядке;

2) использование остатков средств республиканского бюджета, указанных в части 1 настоящей статьи;

3) возврат из местных бюджетов в Республике Алтай в республиканский бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

4) принятие главными распорядителями средств республиканского бюджета решений о предоставлении бюджетным и автономным учреждениям Республики Алтай субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) принятие правовых актов Российской Федерации, заключение соглашений, предусматривающих распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах суммы, предусмотренной в указанных правовых актах, соглашениях;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в пределах средств предусмотренных в республиканском бюджете в случае создания, переименования, ликвидации, реорганизации в связи с изменением их функций и полномочий на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

8) уменьшение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в четвертом квартале текущего финансового года;

9) возмещение в Пенсионный фонд Российской Федерации средств для финансового обеспечения выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета, между мероприятиями государственных программ Республики Алтай и (или) непрограммными направлениями деятельности;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета по мероприятиям государственных программ Республики Алтай и (или) непрограммным направлениям деятельности;

12) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств республиканского бюджета;

13) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств республиканского бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

14) перераспределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных Министерству финансов Республики Алтай и главным распорядителям средств республиканского бюджета, в целях реализации указов, поручений Президента Российской Федерации и поручений Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

15) поступление субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных республиканским бюджетом.

6. В целях реализации настоящего Закона принять в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу соответствующие нормативные правовые акты Республики Алтай.

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай В.Н.Тюлентин

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



