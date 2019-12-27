Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 66-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 20 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее - Территориальный фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 4 962 753,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 4 802 616,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 4 962 753,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в сумме 5 259 597,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5 090 943,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 5 544 299,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5 367 545,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в сумме 5 259 597,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 544 299,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Территориального фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Структура доходов бюджета Территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить, что структура доходов бюджета Территориального фонда формируется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2020 году согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые в 2020 году в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас Территориального фонда

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса Территориального фонда, формируемого в составе расходов бюджета Территориального фонда:

1) на 2020 год в размере не более 557 362,3 тыс. рублей;

2) на 2021 год не более 589 907,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год не более 621 055,7 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Территориального фонда используются в целях:

1) дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Республики Алтай, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Алтай лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса Территориального фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Территориального фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

4. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в объеме, определяемом в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона.

5. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи, образуемых за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда в соответствии с частью 6.6 статьи 26 Федерального закона.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда в 2020 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что остатки средств бюджета Территориального фонда (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи), образовавшиеся по состоянию на 1 января 2020 года, направляются на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим их отражением в настоящем Законе.

3. Установить, что доходы (за исключением доходов, установленных частями 4, 5 настоящей статьи), поступившие сверх утвержденного объема, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим внесением изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что доходы, указанные в части 4 статьи 6 настоящего Закона, поступившие сверх утвержденного объема, направляются на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим внесением изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные сверх утвержденного объема, направляются на цели их предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон, является перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Территориальному фонду в текущем финансовом году.

7. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон, является внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации и коды целевых статей расходов бюджета Территориального фонда, установленных финансовым органом Республики Алтай в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай В.Н.Тюлентин

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин