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27 декабря 2019 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 13 декабря 2019 года № 61 "О переносе выходного дня"

Дата подписания 13 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

На основании статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Устава Сахалинской области постановляю:

1. Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Сахалинской области и иных органах исполнительной власти Сахалинской области, государственных гражданских служащих Сахалинской области, иных работников органов исполнительной власти Сахалинской области, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Сахалинской области.

2. Рекомендовать иным государственным органам Сахалинской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также организациям иных форм собственности перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, работников организаций, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, работников организаций иных форм собственности соответственно.

3. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

4. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко


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