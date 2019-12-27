Счетная палата: Кавказский туркластер не привлекает туристов

Новости

Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник" 09:44
В Новгородской области мужчину объявили беременным после перелома руки 09:42
В Удмуртии не выпустят криптооблигации для белорусской биржи 09:35
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане 09:27
"Убийца" Tesla Cybertruck сделал танковое упражнение 09:00
В Приморье приютили растерянного гималайского медвежонка 08:57
Клубы из Казани выиграли мужской и женский Кубок России по волейболу 08:54
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет 08:15
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату 08:00
Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры 07:48
СМИ: Россиян не было на борту упавшего в Казахстане самолета 07:36
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака 07:28
На Урале потушили крупный пожар на производстве молока и мяса 07:14
Число жертв падения самолета в Алматы достигло 14 06:53
Неправильное питание названо одной из основных причин потери зрения 06:35
Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту 06:26
Мэр Магадана попросил помочь испанскому велотуристу доехать к Байкалу 06:26
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу после падения самолета 06:24
В нацпарке Приморья фотограф из Кореи сделал уникальные снимки леопарда 06:22
На поисках сноубордиста на Чукотке попытались разбогатеть мошенники 06:11
Семь человек погибли при крушении пассажирского самолета в Казахстане 06:10
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле иранской АЭС "Бушер" 06:01
Черногория приняла ущемляющий православную церковь закон 05:40
Трамп с юмором отреагировал на удаление сцены с ним из "Один дома 2" в Канаде 05:39
Найденному в Якутии ископаемому леммингу оказалось 40 тысяч лет 05:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 09:39
Рубрика: Экономика

Счетная палата: Кавказский туркластер не привлекает туристов

Текст: Евгений Гайва
Создание туркластера на Северном Кавказе не привело к планировавшемуся росту турпотока в регион в 2018 году и росту доходов в туротрасли, констатировали в Счетной палате России (СП).

К таким выводам контрольное ведомство пришло по итогам проверки деятельностэ АО "Курорты Северного Кавказа" - ключевого института развития туркластера на Кавказе. Общество управляет особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) и имеет преференции.

Фото: iStock/Blue Cat Studio
Средний Урал стал регионом-лидером в области событийного туризма

"При создании туркластера были определены три ключевые цели. Это - создание резидентами особых экономических зон в 2018 году более 12 тысяч рабочих мест, получение выручки от продажи продукции в объеме 8 млрд рублей, а также ежегодный уровень туристического потока к 2020 году до 2 млн человек. По факту ни одна из этих целей в 2018 году не была достигнута", - отметили аудиторы.

В прошлом году в регионе побывало только 683 тысячи человек, создано всего 619 рабочих мест.

Объем привлеченных резидентами в ОЭЗ инвестиций незначителен и составил чуть более 2 млрд рублей, то есть всего 8% заявленного объема. При этом большинство зарегистрированных резидентов (29 из 33) нарушили свои обязательства вложить средства в развитие кластера на общую сумму 21 млрд рублей, отметили в СП.

Впрочем, оценить достоверно влияние ОЭЗ на социально-экономическое развитие макрорегиона сложно, так как отсутствует необходимый инструментарий, в том числе статистический. Методика, применяемая Минэкономразвития, не отражает роста отраслей туризма, санаторно-курортной сферы и производства новых видов продукции и требует пересмотра, считают в СП.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В Осетии новый мост через реку Урух поможет развитию туризма

В целом, с момента создания ОАО "КСК" получило из федерального бюджета 31,4 млрд рублей. Из них 8,5 млрд рублей пошли на содержание самого общества, более 20 млрд рублей - на приобретение и строительство инфраструктуры ОЭЗ. Но механизм финансирования строительства объектов инфраструктуры непрозрачен.

За счет бюджетных инвестиций финансировались одни и те же объекты инфраструктуры, планируемые сроки строительства неоднократно переносились, менялась сметная стоимость, поясняют в контрольном ведомстве.

Есть вопросы и к закупочной деятельности АО "КСК". Всего АО "КСК" заключило 345 договоров закупки на 2,2 млрд рублей. Почти 40% из них - это неконкурентные закупки и 59,7% - договоры с единственным поставщиком.

Само АО "КСК" на протяжении последних трех лет несет убытки.

По мнению аудиторов, для полноценного развития туркластера необходимо изучить имеющийся международный опыт, провести исследование рынка специалистов и организовать подготовку необходимых квалифицированных кадров.

Генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев, который присутствовал на Коллегии, заявил, что все замечания будут устранены, отмечают в СП.

Экономика Туризм Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане
Ракета "Рокот" с аппаратами связи и спутником стартовала с космодрома Плесецк
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
МИД выразил готовность ответить на санкции против "Северного потока-2"