Счетная палата: Кавказский туркластер не привлекает туристов

К таким выводам контрольное ведомство пришло по итогам проверки деятельностэ АО "Курорты Северного Кавказа" - ключевого института развития туркластера на Кавказе. Общество управляет особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) и имеет преференции.

"При создании туркластера были определены три ключевые цели. Это - создание резидентами особых экономических зон в 2018 году более 12 тысяч рабочих мест, получение выручки от продажи продукции в объеме 8 млрд рублей, а также ежегодный уровень туристического потока к 2020 году до 2 млн человек. По факту ни одна из этих целей в 2018 году не была достигнута", - отметили аудиторы.

В прошлом году в регионе побывало только 683 тысячи человек, создано всего 619 рабочих мест.

Объем привлеченных резидентами в ОЭЗ инвестиций незначителен и составил чуть более 2 млрд рублей, то есть всего 8% заявленного объема. При этом большинство зарегистрированных резидентов (29 из 33) нарушили свои обязательства вложить средства в развитие кластера на общую сумму 21 млрд рублей, отметили в СП.

Впрочем, оценить достоверно влияние ОЭЗ на социально-экономическое развитие макрорегиона сложно, так как отсутствует необходимый инструментарий, в том числе статистический. Методика, применяемая Минэкономразвития, не отражает роста отраслей туризма, санаторно-курортной сферы и производства новых видов продукции и требует пересмотра, считают в СП.

В целом, с момента создания ОАО "КСК" получило из федерального бюджета 31,4 млрд рублей. Из них 8,5 млрд рублей пошли на содержание самого общества, более 20 млрд рублей - на приобретение и строительство инфраструктуры ОЭЗ. Но механизм финансирования строительства объектов инфраструктуры непрозрачен.

За счет бюджетных инвестиций финансировались одни и те же объекты инфраструктуры, планируемые сроки строительства неоднократно переносились, менялась сметная стоимость, поясняют в контрольном ведомстве.

Есть вопросы и к закупочной деятельности АО "КСК". Всего АО "КСК" заключило 345 договоров закупки на 2,2 млрд рублей. Почти 40% из них - это неконкурентные закупки и 59,7% - договоры с единственным поставщиком.

Само АО "КСК" на протяжении последних трех лет несет убытки.

По мнению аудиторов, для полноценного развития туркластера необходимо изучить имеющийся международный опыт, провести исследование рынка специалистов и организовать подготовку необходимых квалифицированных кадров.

Генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев, который присутствовал на Коллегии, заявил, что все замечания будут устранены, отмечают в СП.