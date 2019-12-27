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27 декабря 2019 г.

Распоряжение губернатора города Севастополя от 13 декабря 2019 года № 512-РГ "О переносе выходного дня в декабре 2019 г."

Дата подписания 13 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.
Вступает в силу 13 декабря 2019 г.

В соответствии с Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя" в целях рационального использования работниками рабочего времени:

1. Рекомендовать работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории города Севастополя, перенести выходной день в 2019 году с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.

2. Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Севастополя.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев


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