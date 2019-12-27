Шторм 333: как был взят дворец Амина

40 лет назад состоялась одна из самых блестящих операций советского спецназа. Две боевые группы по 30 человек каждая взяли штурмом хорошо укрепленный дворец Тадж-Бек в центре Кабула, охранявшийся личной гвардией премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина и несколькими батальонами регулярной армии.

40 лет назад советский спецназ взял штурмом дворец Амина. Фото https://t.co/QmBHnloAwA pic.twitter.com/9ELPVzOlGG — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 27, 2019

План "А"

Осенью 1979 года, после свержения и убийства прежнего руководителя страны - личного друга Брежнева, кстати, - Амин усилил репрессии, в армии началось дезертирство и мятежи. По всему выходило, что новый премьер-министр вскоре должен был последовать за своим предшественником. В Кремле опасались, что в этом случае к власти в стране придут враждебные СССР силы. Решено было заранее заменить Амина лояльным Москве Бабраком Кармалем - за две недели до штурма его тайно привезли на авиабазу Баграм под Кабулом, где базировались советские самолеты, вертолеты и охранявшие их подразделения ВДВ. Там же находился "мусульманский батальон", сформированный из уроженцев Средней Азии для защиты афганского руководства.

13 декабря Амина и его племянника Асадуллу, руководившего службой госбезопасности, попытались отравить, но яд не подействовал - лишь племянник на следующий день почувствовал себя плохо. Перепуганный диктатор заменил афганских военных во внешней охране дворца на "мусульманский батальон". 27 декабря после полудня попытку повторили, Амина и его гостей отравили за обедом - главным поваром дворца был агент КГБ, прислуживали две советские официантки. Премьер потерял сознание. Если бы он скончался, штурм дворца был бы отменен. Но вызванные охраной врачи из советского посольства о спецоперации не знали и откачали главу государства.

План "Б"

В 19.10 автомобиль с афганскими номерами снаружи и советскими диверсантами внутри остановился на улице над люком, ведшим в подземный телефонный коммутатор. Пока водитель изображал поломку, а часовой пытался его прогнать, в люк опустили мину. Автомобиль уехал, а через пять минут прогремел взрыв, оставивший Кабул без связи с внешним миром. Взрыв был и сигналом к началу штурма.

Тадж-Бек стоял на вершине холма, превращенного в укрепрайон. Склоны заминированы, единственная дорога к дворцу простреливается из крупнокалиберных пулеметов и вкопанных в землю танков, вокруг размещены зенитные батареи, два пехотных батальона и один танковый. Атакующие разделились на 12 боевых групп. Половина из них блокировала окружавшие холм воинские части: гранатометчики отгоняли танкистов от машин - одну, в которую успел забраться экипаж, сожгли. С зенитчиками и пехотой тоже проблем не возникло - наткнувшись на заградительный огонь, они вернулись в казармы, а потом сдались.

На штурм дворца пошли боевые группы КГБ "Гром" и "Зенит" из отборных офицеров, усиленных бойцами "мусульманского батальона". Они были одеты в афганскую полевую форму, имели на рукавах белые повязки и общались при помощи позывных "Яша" и "Миша" - по именам командиров групп Якова Семенова и Михаила Романова. На БМП-1 и БТР-60 спецназ смял внешние посты м устремился к дворцу, но атакующих встретил ураганный огонь из пулеметов. Он был такой силы, что у БМП тут же снесло все триплексы, один БТР загорелся, другой на пробитых колесах кое-как добрался до мертвой зоны под стенами Тадж-Бека.

Как в Рейхстаге

С соседнего холма по дворцу прямой наводкой били зенитные самоходки "Шилка". Их 23-миллиметровые снаряды отскакивали от толстых стен, как резиновые, но вскоре зенитчикам удалось подавить пулемет в одном из окон. Залегшие было спецназовцы - многие из них были уже ранены, - бросились к зданию. Личная гвардия Амина забрасывала их гранатами, поливала огнем из автоматов. Спасали штурмовиков бронежилеты и мастерство водителей, подведших БМП максимально близко ко дворцу. Под их прикрытием штурмовые группы одна за другой проникали внутрь: через окна, узел связи, центральный вход.

- По лестнице я не бежал, я туда заползал, как и все остальные. Бежать там было невозможно: каждая ступенька завоевывалась, примерно как в Рейхстаге. Сравнить, наверное, можно. Мы перемещались от одного укрытия к другому, простреливая все пространство вокруг, а затем к следующему укрытию, - вспоминал боец "Грома" Виктор Карпухин.

Бой во дворце еще более ожесточился. Каждое помещение приходилось забрасывать гранатами и поливать автоматными очередями. Так, комнату за комнатой, спецназовцы очистили первый этаж, а за ним и второй. Амин был убит в бою. Рассказывают, что, услышав стрельбу, он велел адъютанту связаться с советским гарнизоном: "Русские помогут". Когда адъютант доложил, что атакуют именно русские, диктатор швырнул в него пепельницей: "Врешь, не может быть!".

Штурм продолжался 43 минуты, его участники потеряли 14 человек, почти все выжившие были ранены, многие по нескольку раз. У афганцев погибло порядка 200 человек, 1400 сдались в плен.

Эпилог

В апреле 1980 года закрытым указом Президиума Верховного совета СССР около 400 сотрудников КГБ были награждены боевыми орденами и медалями. Четыре человека стали Героями Советского Союза.