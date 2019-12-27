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27 декабря 2019 г.

Распоряжение губернатора Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 272-РГ "О переносе выходного дня в 2019 году в Свердловской области"

Дата подписания 12 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

В соответствии со статьями 5 и 8 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 44 Устава Свердловской области и статьей 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ "Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области":

1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области в Правительстве Свердловской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Свердловской области.

2. Рекомендовать органам государственной власти Свердловской области, иным государственным органам Свердловской области и органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также подведомственным им соответственно государственным и муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года.

3. Настоящее распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев


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