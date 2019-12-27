Закон Тамбовской области от 20 декабря 2019 года № 435-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Тамбовской областной Думой 20 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области (далее - фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 13 183 427,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 13 183 427,2 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2021 год в сумме 13 958 716,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 705 656,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2021 год в сумме 13 958 716,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14 705 656,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в сумме 13 117 427,2 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 586 977,2 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 530 450,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2021 и 2022 годов:

в 2021 году в сумме 13 892 716,5 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 342 639,8 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 550 076,7 тыс. рублей;

в 2022 году в сумме 14 639 656,3 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 067 576,5 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 572 079,8 тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2020 год в сумме 750 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в плановом периоде 2021 и 2022 годов: на 2021 год в сумме 777 750,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 808 860,0 тыс. рублей.

Статья 7. Нормированный страховой запас фонда

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса фонда на 2020 год в сумме 1 337 993,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 397 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 458 485,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем представления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Тамбовской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тамбовской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, в пределах средств нормированного страхового запаса фонда, сформированных в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Глава администрации области А.В.Никитин



