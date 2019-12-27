Закон Тамбовской области от 20 декабря 2019 года № 436-З "О бюджете Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Тамбовской областной Думой 20 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 47 615 533,5 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 24 831 184,3 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 22 784 349,2 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 22 736 633,6 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 9 522 931,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 50 065 533,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2021 года в сумме 22 031 703,8 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 2 450 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 47 756 927,6 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 26 333 717,3 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 21 423 210,3 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 17 016 029,1 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 6 169 987,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 47 756 927,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 925 905,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2022 года в сумме 22 031 703,8 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 47 019 871,5 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 27 619 522,9 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 19 400 348,6 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16 467 013,2 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 7 596 117,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 47 019 871,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 104 777,1 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2023 года в сумме 22 031 703,8 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Предоставление льгот

Предоставить льготы организациям по платежам в бюджет Тамбовской области на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Тамбовской области, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Тамбовской области, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты Тамбовской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Расчет дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Тамбовской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, производится в соответствии с утвержденной методикой.

3. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета Тамбовской области в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в доходы бюджета Тамбовской области.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Тамбовской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области

1. Утвердить:

перечень главных администраторов доходов бюджета Тамбовской области согласно приложению 4 к настоящему Закону;

поступления доходов в бюджет Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Исполнительные органы государственной власти Тамбовской области, являющиеся главными администраторами доходов бюджета Тамбовской области, по согласованию с финансовым управлением Тамбовской области вправе наделить подведомственные им областные государственные казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов бюджета Тамбовской области путем издания правовых актов.

3. Установить, что порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении областным государственным казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается исполнительным органом государственной власти Тамбовской области, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета Тамбовской области, в ведении которого находится соответствующее областное государственное казенное учреждение, если иное не предусмотрено соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Тамбовской области, нормативными правовыми актами администрации Тамбовской области.

Статья 5. Особенности использования в 2020 году средств, получаемых областными государственными казенными учреждениями

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступающие областным государственным казенным учреждениям, в полном объеме зачисляются в бюджет Тамбовской области и направляются учреждению в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 3 170 793,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 252 503,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 352 377,6 тыс. рублей.

2. Утвердить:

ведомственную структуру расходов бюджета Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 7. Дорожный фонд Тамбовской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тамбовской области на 2020 год в сумме 5 758 694,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 483 022,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 028 362,2 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление из бюджета Тамбовской области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям

1. Установить, что в соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020 - 2022 годах главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области в пределах, предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований, предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), в том числе указанным в приложении 7 к настоящему Закону, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг;

2) гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями;

3) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области" предоставляются в виде имущественного взноса в целях финансирования текущей деятельности.

Субсидии некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Тамбовской области" предоставляются в виде имущественного взноса в целях финансирования текущей деятельности.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Тамбовской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Тамбовской области.

4. Установить, что субсидии публично - правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" предоставляются в виде имущественного взноса для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области.

5. Установить, что:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий государственных программ Тамбовской области, предоставляются путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, за исключением субсидий, указанных в подпункте 2 настоящей части;

2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляемые за счет целевых средств из федерального бюджета (включая направляемые на реализацию национальных проектов), в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области.

Статья 9. Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тамбовской области, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области, субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

Статья 10. Бюджетные ассигнования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" утвердить объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области, предоставляемых из бюджета Тамбовской области в 2020 году в сумме 4 242 799,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 4 412 052,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 4 588 679,8 тыс. рублей.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Тамбовской области и областных государственных учреждений

1. Администрация Тамбовской области, органы государственной власти Тамбовской области и государственные органы Тамбовской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих Тамбовской области, работников органов государственной власти Тамбовской области, работников государственных органов Тамбовской области и работников областных государственных казенных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении администрации Тамбовской области, органов государственной власти Тамбовской области, государственных органов Тамбовской области и областных государственных учреждений дополнительными полномочиями (функциями).

2. Установить, что администрация Тамбовской области и исполнительные органы государственной власти Тамбовской области не вправе увеличивать численность работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными полномочиями.

Статья 12. Особенности установления отдельных расходных обязательств Тамбовской области в сфере социальной политики

1. Установить, что с 1 января 2020 года размер:

1) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 31 марта 2006 года № 23-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области" отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности и рабочих поселках, составляет 603 рубля;

2) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 4 июня 2007 года № 219-З "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, составляет 625 рублей;

3) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года № 497-З "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области", составляет:

ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, - 329 рублей;

труженикам тыла - 496 рублей;

ветеранам труда Тамбовской области - 288 рублей;

реабилитированным лицам - 496 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 458 рублей;

4) пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 3 марта 2009 года № 502-З "О пособии на ребенка в Тамбовской области", составляет:

на ребенка - 198 рублей ежемесячно;

на ребенка-инвалида - 266 рублей ежемесячно;

на ребенка одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 371 рубль ежемесячно;

на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, - 430 рублей ежемесячно;

5) денежной компенсации, предусмотренной частью 10 статьи 3, денежных средств, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", составляет:

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Тамбовской области, выпускникам профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования - 54 910 рублей;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, - 8 986 рублей;

6) денежных средств, предусмотренных частью 2 статьи 7, выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 7 Закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области":

а) опекуну (попечителю), в том числе по договорам о патронатном воспитании и договорам о приемной семье, на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) составляет:

на ребенка в возрасте до трех лет - 8 546 рублей;

на ребенка в возрасте от трех до семи лет - 8 716 рублей;

на ребенка в возрасте от семи до восемнадцати лет - 8 986 рублей;

б) приемной и патронатной семье на осуществление расходов по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг составляет 4 091 рубль;

7) ежемесячного пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года № 11-З "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" на ребенка из многодетной семьи, составляет 430 рублей;

8) ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 159-З "О дополнительных мерах социальной поддержки детей" на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), составляет 1 008 рублей.

2. Установить с учетом размера индексации, равного прогнозируемому уровню инфляции, 1,03, с 1 июля 2020 года размеры:

1) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 31 марта 2006 года № 23-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области" отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности и рабочих поселках, в сумме 621 рубль;

2) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 4 июня 2007 года № 219-З "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, в сумме 644 рубля;

3) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года № 497-З "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области", в сумме:

ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, - 339 рублей;

труженикам тыла - 511 рублей;

ветеранам труда Тамбовской области - 297 рублей;

реабилитированным лицам - 511 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 472 рубля;

4) пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 3 марта 2009 года № 502-З "О пособии на ребенка в Тамбовской области", в сумме:

на ребенка - 204 рубля ежемесячно;

на ребенка-инвалида - 274 рубля ежемесячно;

на ребенка одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 382 рубля ежемесячно;

на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, - 443 рубля ежемесячно;

5) денежной компенсации, предусмотренной частью 10 статьи 3, денежных средств, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в сумме:

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Тамбовской области, выпускникам профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования - 56 557 рублей;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, - 9 256 рублей;

6) денежных средств, предусмотренных частью 2 статьи 7, выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 7 Закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области":

а) опекуну (попечителю), в том числе по договорам о патронатном воспитании и договорам о приемной семье, на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) в сумме:

на ребенка в возрасте до трех лет - 8 802 рубля;

на ребенка в возрасте от трех до семи лет - 8 977 рублей;

на ребенка в возрасте от семи до восемнадцати лет - 9 256 рублей;

б) приемной и патронатной семье на осуществление расходов по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг в сумме 4 214 рублей;

7) ежемесячного пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года № 11-З "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" на ребенка из многодетной семьи, в сумме 443 рубля;

8) ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 159-З "О дополнительных мерах социальной поддержки детей" на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в сумме 1 038 рублей.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тамбовской области, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Тамбовской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тамбовской области, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в 2020 году в сумме 15 738 914,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 11 895 442,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 10 543 417,8 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020, 2021 и 2022 годы в сумме 143 710,7 тыс. рублей ежегодно.

Установить значения критериев выравнивания финансовых возможностей поселений Тамбовской области на 2020, 2021 и 2022 годы для сельских поселений - в размере 306 рублей ежегодно, для городских поселений - в размере 258 рублей ежегодно;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2020, 2021 и 2022 годы в сумме 1 449 408,7 тыс. рублей ежегодно.

Установить значения критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2020 год в размере 1,0140, на 2021 год в размере 0,9816, на 2022 год в размере 0,9816;

3) объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на 2020, 2021 и 2022 годы в сумме 1 255 217,9 тыс. рублей ежегодно;

4) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств из федерального бюджета на:

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджету городского округа - город Тамбов в 2020 году в сумме 474 151,7 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 491 000,0 тыс. рублей;

создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 15 000, тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Тамбовской области, предоставляемых из бюджета Тамбовской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Тамбовской области по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений Тамбовской области на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений Тамбовской области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 12 и 13 к настоящему Закону) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждается администрацией Тамбовской области.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено в приложениях 12 и 13 к настоящему Закону, иных межбюджетных трансфертов в целях поощрения муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития, на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, предоставляемых из бюджета Тамбовской области местным бюджетам за счет иных межбюджетных трансфертов из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) утверждается до 1 апреля 2020 года администрацией Тамбовской области.

6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядках, установленных администрацией Тамбовской области.

7. Установить, что в 2020 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Тамбовской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2020 года, при исполнении бюджетов муниципальных образований Тамбовской области учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных образований Тамбовской области в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области.

8. В соответствии с федеральным законодательством:

1) передать Управлению Федерального казначейства по Тамбовской области полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Тамбовской области с участием софинансирования за счет средств федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, в порядке, установленном Федеральным казначейством;

2) Управлению Федерального казначейства по Тамбовской области на основании решений главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области в 2020 году могут быть переданы полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области за счет средств федерального бюджета, в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством;

3) на основании решений главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области Управление Федерального казначейства по Тамбовской области вправе осуществлять в 2020 году полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области за счет собственных средств в бюджет муниципального образования Тамбовской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

9. Оплата услуг, оказываемых банками и отделениями почтовой связи, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления Тамбовской области и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и Тамбовской области осуществляются за счет соответствующих субвенций, предоставляемых из бюджета Тамбовской области (местного бюджета), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и администрацией Тамбовской области.

Статья 14. Субсидии бюджету Тамбовской области из местных бюджетов

1. Установить в соответствии со статьей 1422 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 370-З "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области" пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов на 2020 год:

муниципальных районов и городских округов Тамбовской области в размере 10 891 рубль;

городских и сельских поселений Тамбовской области в размере 10 946 рублей.

2. В соответствии с установленными частью 1 настоящей статьи значениями пороговых уровней подушевых расчетных налоговых доходов в 2020 году субсидии, предусмотренные статьей 16 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 370-З "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области", из местных бюджетов в бюджет Тамбовской области не перечисляются.

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета Тамбовской области в 2020 году

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области предоставляются из бюджета Тамбовской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Тамбовской области на следующие цели:

250 000,0 тыс. рублей - для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области - на срок до одного года, не выходящий за пределы финансового года;

15 000,0 тыс. рублей - для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий - на срок до одного года, не выходящий за пределы финансового года.

Бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области кредиты предоставляются без обеспечения исполнения обязательства по его возврату.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Тамбовской области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из бюджета Тамбовской области, осуществляются в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

4. При нарушении сроков возврата бюджетами муниципальных районов и городских округов Тамбовской области бюджетных кредитов и процентов по ним остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету муниципального района (городского округа) Тамбовской области из бюджета Тамбовской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района (городского округа) Тамбовской области.

Статья 16. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед Тамбовской областью

Средства бюджета Тамбовской области, предоставленные на возвратной и возмездной основе, а также плата за пользование ими подлежат перечислению в бюджет Тамбовской области и приравниваются к обязательным платежам.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Тамбовской области, государственный внутренний долг Тамбовской области и предоставление государственных гарантий Тамбовской области в валюте Российской Федерации, расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Тамбовской области

1. Утвердить:

1) Программу государственных внутренних заимствований Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) Программу государственных гарантий Тамбовской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) предельный объем государственного внутреннего долга Тамбовской области на 2020 год в сумме 24 581 704,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25 970 834,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 26 597 881,4 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области по государственным гарантиям Тамбовской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Тамбовской области в 2020 году в сумме 1 477 064,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 672 889,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 672 889,5 тыс. рублей;

4) объем расходов на уплату процентов Министерству финансов Российской Федерации за рассрочку реструктурированной задолженности:

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2020, 2021 и 2022 годах в сумме 425,9 тыс. рублей ежегодно;

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (на ликвидацию последствий засухи), в 2020, 2021 и 2022 годах в сумме 190,9 тыс. рублей ежегодно;

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (в целях погашения долговых обязательств по кредитам коммерческих банков), в 2020 году в сумме 3 141,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 759,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 054,6 тыс. рублей.

Статья 18. Источники финансирования дефицита бюджета Тамбовской области

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Установить, что:

1) на погашение государственных ценных бумаг Тамбовской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2020 году в сумме 400 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 575 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 575 000,0 тыс. рублей;

2) на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (в целях погашения долговых обязательств по кредитам коммерческих банков), направляются бюджетные ассигнования в 2020 году в сумме 352 418,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 704 837,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 704 837,2 тыс. рублей.

Статья 19. Особенности исполнения бюджета Тамбовской области в 2020 году

1. Финансовое управление Тамбовской области обеспечивает направление в 2020 году остатков средств бюджета Тамбовской области в объеме до 1 000 000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2020 года на едином счете бюджета Тамбовской области, на покрытие временных кассовых разрывов.

2. Установить, что в 2020 году в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" на финансирование мероприятий в соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда администрации Тамбовской области;

2) бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 238 369,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" на реализацию решений администрации Тамбовской области.

3. Установить, что в 2020 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 58 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 369-З "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области" дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области без внесения изменений в закон о бюджете Тамбовской области являются:

1) принятие решения администрации Тамбовской области о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на реализацию государственной программы Тамбовской области, в пределах общей суммы утвержденных в настоящем Законе бюджетных ассигнований по государственной программе Тамбовской области между подпрограммами, мероприятиями данной программы и между главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае изменения способа финансового обеспечения его предоставления (долевое участие в строительстве, приобретение жилья, проведение реконструкции и капитального ремонта);

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области, в целях обеспечения уплаты главным распорядителем средств бюджета Тамбовской области и (или) областными государственными учреждениями, находящимися в его ведении, налогов во все уровни бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий и (или) капитальное строительство объектов, приобретение объектов недвижимого имущества с участием софинансирования из федерального бюджета, в целях обеспечения выполнения условий заключенных администрацией Тамбовской области соглашений с федеральными органами исполнительной власти;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение реализации в Тамбовской области федеральных проектов, по решениям проектных комитетов по реализации на территории Тамбовской области национальных проектов;

6) изменение бюджетной классификации Российской Федерации;

7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Тамбовской области на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тамбовской области (за исключением субвенций), при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тамбовской области (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля области о применении бюджетных мер принуждения.

4. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

5. Установить, что в случае сокращения в 2020 году поступлений доходов в бюджет Тамбовской области, расходами, подлежащими финансированию в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на 2020 год на эти цели, являются:

1) оплата труда и начисления на нее;

2) межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области, направляемые на оплату труда работникам муниципальных учреждений Тамбовской области;

3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

4) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

5) обслуживание государственного долга Тамбовской области;

6) страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области;

7) дотации бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на выравнивание бюджетной обеспеченности;

8) субвенции бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на реализацию органами местного самоуправления Тамбовской области передаваемых им отдельных государственных полномочий;

9) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории Тамбовской области.

6. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы в 2020 году за счет средств бюджета Тамбовской области, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет Тамбовской области, реализуются и принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет Тамбовской области и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета Тамбовской области на 2020 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

Глава администрации области А.В.Никитин



