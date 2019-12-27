Трамп с юмором отреагировал на удаление сцены с ним из "Один дома 2" в Канаде

Президент США Дональд Трамп с юмором прокомментировал сообщение о том, что на канадском телеканале СВС фильм "Один дома 2" показали без эпизода с его участием. В своем Twitter американский лидер сделал репост публикации телеканала FOX 13, в которой сообщалось о вырезанной сцене.

Трамп в шутливой форме подтвердил версию некоторых СМИ, о том, что удаление эпизода связано с натянутыми отношениями между ним и канадским премьер-министром Джастином Трюдо. "Наверно, Джастину Т. не очень нравится, что я заставляю его платить за НАТО или торговлю", - отметил Трамп. Он также написал, что фильм уже никогда не будет прежним, добавив, что пошутил.

Фильм "Один дома 2" был снят в 1992 году. Трамп там играет самого себя, появляясь в коротком эпизоде. Он помогает главному герою - мальчику Кевину, подсказывая ему, как найти нужное помещение. Свое участие в этой картине Трамп считает честью. По его словам, даже спустя годы многие люди отмечают, что видели его в фильме, хотя они имеют возможность постоянно видеть политика по телевизору.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2019 г.