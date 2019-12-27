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27 декабря 2019 г.

Закон Владимирской области от 24 декабря 2019 года № 129-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата подписания 24 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

Принят Законодательным Собранием области 18 декабря 2019 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области в сумме 18 171 770,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 559 094,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области в сумме 18 171 770,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2021 год в сумме 19 262 721,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 20 309 308,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2021 год в сумме 19 262 721,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 20 309 308,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить на 2020 год нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области, формируемый для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, в размере 4 309 200,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7

1. Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по статье расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)" по видам медицинской помощи осуществляется:

1) в части стационарной медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, с применением коэффициентов подуровня в пределах устанавливаемых на территории области средних значений и границ коэффициентов уровня (подуровня) оказания медицинской помощи;

2) в части амбулаторной и скорой медицинской помощи с применением устанавливаемых на территории области интегрированных коэффициентов дифференциации подушевого норматива финансирования в сочетании с едиными тарифами на оплату медицинской помощи в разрезе уровней её оказания, рассчитываемых в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н.

2. Значения коэффициентов подуровня оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров и интегрированных коэффициентов дифференциации подушевого норматива финансирования амбулаторной и скорой медицинской помощи рассчитываются с учетом потребности медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Владимирской области, в расходах, предусмотренных частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 8

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования во Владимирской области, в размере 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Губернатор Владимирской области В.В.Сипягин


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложения к закону
(pdf, PDF, 156 Кб)