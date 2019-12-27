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27 декабря 2019 г.

Постановление администрации Волгоградской области от 18 декабря 2019 года № 641-п "Об установлении в Волгоградской области выходного дня 31 декабря 2019 г."

Дата подписания 18 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.
Вступает в силу 18 декабря 2019 г.

В целях создания условий для подготовки жителей Волгоградской области к празднованию Нового года и Рождества Христова, а также для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии новогодних каникул Администрация Волгоградской области постановляет:

1. В целях установления в Волгоградской области выходного дня 31 декабря 2019 г.:

1) руководителям государственных учреждений Волгоградской области, государственных предприятий Волгоградской области и органов исполнительной власти Волгоградской области издать соответствующие правовые акты и (или) принять иные необходимые меры;

2) рекомендовать:

руководителям государственных органов Волгоградской области, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, а также находящихся на территории Волгоградской области территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов, федеральных учреждений, организаций всех форм собственности в установленном порядке принять решение об установлении 31 декабря 2019 г. выходного дня;

руководителям юридических лиц всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям издать соответствующие правовые акты и (или) принять иные необходимые меры.

2. В целях рационального использования рабочего времени предложить руководителям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, рассмотреть вопрос о привлечении работников к работе в выходной день 28 декабря 2019 г. в порядке, установленном действующим трудовым законодательством.

3. Заместителю Губернатора Волгоградской области Г.А.Шевцову обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров


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