Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2019 года № 923 "О переносе выходного дня в 2019 году"

На основании статей 20, 111 и 113 Трудового кодекса Российской Федерации, Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), организаций, финансируемых за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

2. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления, работодателям, не относящимся к бюджетной сфере Республики Саха (Якутия), перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, иных организаций.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев





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