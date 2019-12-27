Закон Ярославской области от 20 декабря 2019 года № 79-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Ярославской областной Думой 11 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 485 020 400 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) в сумме 16 597 511 500 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 829 304 600 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 485 020 400 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 199 348 000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 18 755 127 100 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 17 593 947 700 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 102 975 100 рублей, и на 2022 год в сумме 20 075 029 000 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 18 549 867 800 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 466 956 900 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 18 755 127 100 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 607 126 300 рублей, и на 2022 год в сумме 20 075 029 000 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 2 153 549 200 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда в 2020 году

1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования утвердить на 2020 год нормированный страховой запас Фонда в сумме 2 315 701 000 рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 162 Закона Ярославской области от 26.06.2008 № 28-з "О бюджетном процессе" установить, что основаниями для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:

1) использование остатков по состоянию на 1 января 2020 года средств:

а) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), а также штрафов, пеней, неустоек, денежных взысканий в возмещение ущерба за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров), направляемых в 2020 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области;

б) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет Фонда и поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"), направляемых в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

в) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированного в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за счет средств прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, направляемых в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

г) нормированного страхового запаса Фонда, сформированного в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за счет средств субвенции бюджета ФОМС, перечисленных Фондом в бюджет ФОМС и возвращенных ФОМС в бюджет Фонда в 2020 году после принятия решения о наличии в них потребности, направляемых в 2020 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

2) поступление в 2020 году доходов сверх объемов, утвержденных настоящим Законом:

а) штрафов, пеней, неустоек, денежных взысканий в возмещение ущерба за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров) и иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования (за исключением средств, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"), направляемых в 2020 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области;

б) иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", направляемых в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

в) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированного в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за счет средств иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования, направляемых в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

г) межбюджетных трансфертов, полученных Фондом от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, направляемых в 2020 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования)" классификации расходов бюджетов, в целях отражения расходов Фонда по возмещению другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ярославской области лицам, застрахованным на территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в 2020 году

Установить для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ярославской области Д.Ю.Миронов



