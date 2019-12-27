Захоронение рабов нашли на поле для гольфа в США

Массовое захоронение рабов было найдено на поле для гольфа в городе Таллахасси во Флориде. Обнаружение 40 могил на территории роскошного загородного клуба снова привлекло внимание к проблеме подневольного труда на юге США, который процветал еще полтора столетия назад, отмечает Guardian.

Округ Леон был центром экономики и плантаций Флориды до самого начала Гражданской войны в США меду Севером и Югом, в нем существовала самая высокая концентрация рабов в штате. Незадолго до войны трое из каждых четырех жителей округа были рабами, принадлежавшими элитным белым семьям. Семья Хьюстоун из Таллахасси была одной из них. С начала 1800-х годов до начала гражданской войны семья управляла плантацией в 200 гектаров. Более ста лет назад фермеры из рода Хьюстоунов, которые были наследниками известных рабовладельцев, продали землю, на которой впоследствии были построены несколько торговых центров и жилых кварталов. Кроме того, непосредственно на месте захоронения был возведен загородный клуб Capital City, который теперь является элитным, 18-луночным полем для гольфа в одном из самых популярных мест развлечений Таллахасси.

Именно по причине его закрытости и элитарности, по оценке экспертов из службы национальных парков, так долго и не удавалось обнаружить захоронения подневольных афроамериканцев. К тому же сто лет назад не было необходимого оборудования, чтобы раскопать и найти сами могилы. Со временем владельцы заведения и вовсе убрали несколько крестов, которые обозначали место захоронения, тем не менее слухи об усопших рабах, погребенных под травянистыми холмами и ухоженными газонами, ходили в округе достаточно давно.

В поисках истины афроамериканец Делэйт Холлингер, бывший президент местного отделения NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения), чьи предки работали на плантациях округа Леон в качестве рабов, переработал множество архивных документов и рассчитал приблизительное место захоронение. А затем с помощью археологов после нескольких недель сканирования семи тысяч квадратных метров поля для гольфа удалось обнаружить и сами могилы. По оценке историков, это открытие является важной находкой, поскольку сведения о подавляющем количестве захоронений рабов на юге США канули в лету.

Рабочая группа законодателей Флориды в конце 1990-х годов подсчитала, что в целом в штате может находиться до полутора тысяч забытых захоронений рабов или афроамериканских кладбищ. Сейчас законодатели Флориды хотят создать новую рабочую группу для решения этого вопроса. На национальном уровне также обсуждались вопросы создания сети афроамериканских могильников и ведется работа над национальной базой данных для регистрации мест захоронения порабощенных американцев.

Рабам не было предоставлено достоинство ни в жизни, ни в смерти, заключил историк Джонатан Ламмерс, который подготовил отчет о захоронении на плантации Хьюстоунов. "Они были безымянными в записях переписи, они остались безымянными и после смерти", - констатировал ученый.