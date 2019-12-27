Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту

Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный сегодня с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи "Гонец-М". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, выведение космических аппаратов на орбиту прошло в штатном режиме. Спутники связи уже переданы на управление заказчику - АО "Спутниковая система "Гонец", пишет РИА Новости.

Напомним, ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи и военным спутником стартовала с космодрома Плесецк 27 декабря в 02.11 мск. Запуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС РФ.