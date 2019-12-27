Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об освобождении от должности главы Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубы. Этот пост он занимал с ноября 2017 года. О причинах отставки не сообщается.

"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Выпускник юрфака Львовского государственного университета им. И.Франко Роман Труба ранее 18 лет поработал прокуратуре. Исполняющей обязанности руководителя ведомства назначена депутат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Венедиктова.