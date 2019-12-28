Съезд начал работу 28 декабря 1909 года, а закончил 6 января 1910-го. С перерывом на новогоднюю ночь. Созвала съезд Комиссия по вопросу об алкоголизме при Русском Обществе охранения народного здоровья. Среди 457 членов съезда - врачи, священники, представители обществ трезвости, земских управ, ученые, члены Государственной Думы и министерств, учителя и рабочие...

Для того чтобы съезд состоялся, каждый участник внес взнос в размере 5 рублей. Были и солидные пожертвования со стороны.

Кроме общих заседаний члены съезда с утра до вечера дискутировали в трех секциях. Вот только некоторые темы докладов: "Рабочие и общества трезвости", "Борьба с алкоголизмом в Скандинавии", "Алкоголизм в школе", "Последнее слово о винной монополии", "Алкоголь и чахотка", "Алкоголь в деревне", "Роль пива в борьбе с пьянством", "Действие алкоголя на липоиды"...

Всего 99 докладов.

Спорили, скандалили, протестовали, бойкотировали...

В 1910 году типография П.П. Сойкина в Санкт-Петербурге издала трехтомник "Труды первого всероссийского съезда по борьбе с пьянством". 1600 страниц.

Публикуем выдержки из стенограммы съезда.

Плакат "Пьянство есть корень всякого зла". 1886 год.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: пить или не пить?

Ключевую дискуссию вызвал вопрос о том, стоит ли запрещать спиртные напитки вообще или надо приучать народ к умеренному употреблению алкоголя.

Бородин Д.Н. В интересах поднятия нравственности и благосостояния населения следует из двух зол избрать меньшее и разрешить раздробительную продажу вина в казенных винных лавках, при непременном условии продажи горячей пищи и др. съестных продуктов, которые значительно ослабляют позыв в водке[...].

Епископ Митрофан. Сорокаградусная крепость водки велика и опасна для здоровья, ее необходимо понизить. Сомнительно, чтобы картофельный спирт был чище спирта из зерновых веществ. Категорически поставленную альтернативу: умеренное ли потребление или полное воздержание, чувствуется, Съезд решит в пользу последнего. Иного решения людей, собравшихся бороться с пьянством, не может и быть. Грандиозность решения не должна пугать: русский народ способен к высокому подъему. Значение моральное нашего вотума будет громадно. Пьяненький перестанет быть предметом благодушия и безобидного юмора[...].

Знак участника съезда.

Ровинский К.И. Во время откупной системы крепость вина была 30 , затем во время существования акцизной системы крепость была также ниже 40 . Смоленское губернское земское собрание в 1908 г. постановило возбудить ходатайство перед правительством о понижении крепости водки до 30 [...].

Лавринович Ю.Н. Мы присутствуем здесь при странном явлении: на Съезде по борьбе с пьянством прочитан доклад, восхваляющий казенную водку, а оппоненты один за другим высказываются не за воспрещение спаивания народа, а за то, в каком виде водку лучше преподнести народу. Это особенно удивительно в виду того, что здесь присутствует представитель Министерства, уверяющего, что оно борется с пьянством, и председатель антиалкогольной Комиссии при Государственной Думе епископ Митрофан.

Я вынужден нарушить эту идиллическую гармонию между докладчиками и ораторами и заявляю, что Съезд должен высказаться категорически против продажи народу водки, но никоим образом не рекомендовать ту же водку, хотя и в другом виде. Не забудьте, что наш Съезд - Съезд по борьбе с пьянством и только меры борьбы мы и можем принимать [...].

Единственною же мерою этого рода является только уничтожение продажи водки.

Д. Булгаковский. Иллюстрированный альбом "Эхо. Пьянство и его последствия". 1900 год.

Булдыгин. Н. [...]Господа! Известно, что глас народа - Божий глас. Не знаю, какой глас народа Европейской России, но глас Сибирского народа таков: Долой водку!

Котельников М.Г. [...]Рациональным путем борьбы является: 1) введение в обиход народа слабых растворов алкоголя, так называемых гигиенических напитков: пиво, слабое виноградное вино, сидр и проч.; 2) изменение системы выносной торговли и замена ее потреблением в местах продажи при пище; 3) непричисление мест продажи слабых алкогольных напитков при пище к заведениям трактирного промысла, подлежащим теперь дополнительным обложениям; 4) ограничение мест продажи крепких растворов, повышение цены, увеличение емкости посуды при продаже на вынос.

Фетлер В.А. [...]Есть многие, в крови которых сидит страсть к алкоголю; довольно весьма малого количества алкоголя, чтобы возбудить в них эту страсть и превратить мирно спавшее животное в ужасного зверя. Мне говорила одна дама в Лондоне, как один молодой интеллигентный человек сделался пьяницей. Он пришел в день какого-то праздника к этой даме, и она предложила ему выпить рюмку вина. Он отказывался несколько раз, но наконец согласился, он выпил вино; в нем пробудился алкоголик и в течение немногих лет он лег в гроб пьяницей.

Другой случай с одним английским полковником, который обратился от пьянства к полному воздержанию и стоял твердо на нем; но в одно воскресенье при причащении ему было дано вино; лишь уста его коснулись вина, старая умирающая страсть ожила вновь; полковник встал и сейчас же вышел из церкви и направился прямо в винную лавку, где напился до пьяна и погряз глубже первого. Таких случаев много.

Поэтому и стою за полное воздержание.

Кучеров В.М. [...] Я дал бы 100 руб. в год, по миру пошел бы, но дал бы, лишь закрыли бы кабаки и винные лавки. Жены, мужья которых перестали бы пить, прислали бы Царю часть сбережений, оставшихся от того, что перестали пить. Если великий памятник поставил народ в своих сердцах Царю-Освободителю, то еще более велик будет памятник Царю отрезвителю и I-му Всероссийскому Съезду по борьбе с пьянством, если он выскажется за полное воздержание и искренне возьмется за проведение этого в жизнь.

Из резолюции съезда

"Первый Всероссийский Съезд по борьбе с пьянством провозглашает своим руководящим принципом и руководящим началом общественного движения против пьянства полное воздержание от потребления спиртных напитков".

Отдых офицера.

ОСТРЫЙ ВОПРОС: власть нас уважает?

Бюджет страны во многом зависел от продажи спиртного. Неудивительно, что многие выступающие обвиняли правительство в спаивании народа. В ответ представители министерства финансов покинули съезд. Вслед за ними вскоре ушли священники, обидевшись на то, что съезд отказался признать необходимость "религиозно-нравственных устоев" в борьбе с пьянством.

По запалу ораторов противоалкогольный съезд временами напоминал политическую сходку.

Лавринович Ю.Н. Алкоголизм в России обязан своим процветанием, главным образом, существующей у нас финансовой системе, в которой доходы от продажи питей и от налогов на предметы первой необходимости составляют около 56 процентов обыкновенных государственных доходов. Поэтому никакая борьба с алкоголизмом не приведет к фактическому уничтожению пьянства и связанного с ним вырождения, пока эта система не будет коренным образом изменена[...] .

Сатунин. На эту кафедру выходили профессора, рабочие, но не выходил народный учитель. Я, как народный учитель, нарисую картину деревенской жизни. На краю деревни стоит покосившаяся избушка - это школа; в маленькой комнате сидят 40 человек крестьянских детей. Они сидят за изломанными партами и изорванными книгами. Так наше правительство насаждает просвещение. Недалеко стоит нарядная "казенная винная лавка". В хорошей комнате правительство продает яд - алкоголь. Так правительство борется с пьянством. Я сторонник уничтожения не только винной монополии, но и всякой частной продажи спиртных напитков.

Штанге. М.Н. [...] Почему громадной важности вопрос о финансовой возможности для государства отказаться от доходов от продажи водки не освещен и не выяснен нашему Съезду. Университет делегировал на Съезд финансиста проф. Озерова и социолога проф. Ковалевского. Где они? И вот, когда эту бюджетную сторону вопроса пытаются по мере сил осветить представители рабочих, им не дают говорить, находя, что они говорят не к делу. Переходя к постановлениям, которые должен сделать Съезд по вопросу о монополии, я со своей стороны считаю, что ни о какой замене монополии другой системой продажи водки не должно быть и речи. Никаким общественным учреждениям продажу водки передавать не следует; цели не достигнет и внесет только развращающее влияние в те общественные учреждения, которые таким образом станут заинтересованными в доходе от продажи вина[...].

Съезд должен решительно высказаться за сокращение и окончательное прекращение в известный срок выделки и продажи водки на всем пространстве России.

Ковалевский М.М. Едва ли не самым действительным средством борьбы с алкоголизмом являются запретительные меры, образец которых представляют Соединенные Штаты и скандинавский север. Об успешности таких порядков можно судить по примеру указанных стран: с 1894 года в Норвегии путем референдума проведена была следующая норма: от общин зависит открывать или не открывать питейные заведения. [...] а у нас только треть ходатайств о закрытии питейных лавок, исходивших от сельских Обществ и от попечительств о народной трезвости, получило дальнейший ход.

Из резолюции съезда

"Съезд признает, что коренной мерой в отрезвлении населения было бы постепенное упразднение питейного дохода путем уменьшения количества выпускаемых в продажу (на потребление населения) спиртных напитков и замена питейного дохода другими источниками государственного дохода. Последнее возможно только при изменении всей финансовой политики государства и проведении ряда социально-экономических мер, клонящихся к поднятию благосостояния населения".

МЕЛКИЙ ВОПРОС: а на проезд денег нет?

В предпоследний день съезда председательствующий на тот момент Д.А. Дриль проинформировал участников:

"Председатель организационного комитета М.Н. Нижегородцев получил уведомление, что министр финансов не признал возможным разрешить льготный проезд членам 1го Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством. "При настоящем обременении железнодорожной сети множеством всякого рода льготных перевозок, - говорится в уведомлении, - расширение объема действующих тарифных льгот признается нежелательным. Что касается бесплатного обратного провоза членов Съезда по борьбе с пьянством, то, принимая во внимание сделанные в Госуд. Думе заявления о необходимости сокращения случаев бесплатного по железным дорогам проезда, министр финансов признал просимое разрешение совершенно недопустимым".

На посошок

При закрытии съезда председательствующий зачитал письмо крестьянина Грачева:

"Членам Съезда по борьбе с пьянством выражаю глубочайшую благодарность за ихний труд и призыв, а именно, благодаря Съезду, я пришел к сознанию, какой приносит вред это зло. Мне об этом приходилось слышать в церкви и собраниях, меня не убеждало, а сейчас приходится слышать все доводы и обсуждения. Съезд вселил в меня дух и силу под влиянием всего сказанного; отказываюсь от всех спиртных напитков, постараюсь и навсегда. Пьющий Иван Семенович Грачев".

Первое Московское общество трезвости. Чайная. Конец XIX - начало XX века. Фото: pastvu.com

КАК ПРЕССА ОСВЕЩАЛА СЪЕЗД

"Свет"

"Съезд о борьбе с пьянством закрылся. Что скандалов и крепких слов на нем было не меньше, чем в каком-нибудь всепьянейшем сборище, это известно всем, кто следил за заседаниями Съезда, что ничего путного нового Съездом не придумано, - это тоже верно и могло быть предсказано наперед.

Но что Съезд по важному вопросу народной жизни был обращен в площадный митинг революционного пошиба, - митинг, с которого приходилось бежать действительным поборникам народной трезвости, где громче разумных и душевных речей раздавался дикий свист и вой "товарищей-пролетариев", - этого едва ли ждали устроители Съезда и пришедшие на него пастыри церкви и действительные трезвенники.

Борьба с змием народного пьянства - дело великое, важное, неотложное. Но если ее хотят обратить в орудие революционного развращения нашего народа, то еще вопрос, - не лучше ли сначала убрать от дела развратителей и тогда вести борьбу чистыми руками.

"Дружеские речи"

"У нас пьют и старые и малые, едва вышедшие из младенческого возраста, - и мужчины и женщины, и совсем неграмотные и очень образованные люди. Достаточно сказать, что ежегодно пропивается в круглых цифрах около одного миллиарда рублей - шестая часть нашего дохода!"

"Голос Москвы"

"По распоряжению Градоначальника из обсуждения Съезда изъят ряд докладов, представляющих несомненно крупную ценность при разработке поставленной перед Съездом задачи. Запрещены доклады: Бородина - "О винной монополии", Котельникова - "Что дала России винная монополия" и Коппе - "Убыточность нашей монопольной системы". Уже из перечня названных докладов делается ясной тенденция Петербургской администрации - оградить правительство от критики".

"Раннее утро"

"Вся деятельность министерства финансов по борьбе с пьянством выразилась в устройстве пресловутых чайных и других, заведомо бесцельных паллиативах, прикрывающих только глубокий народный недуг. Съезд уже определил общее направление своих работ, остановив свое внимание на коренной причине чрезмерного развития народного пьянства и встретив единодушным одобрением заявление проф. Бехтерева о том, что государство должно отказаться от эксплуатации вина в фискальных целях. Может ли государство строить свое финансовое благополучие на экономическом разорении народа, на его пьянстве, ведущем к вырождению, проституции, преступности и проч.? Вот вопрос, который поставлен Съездом и неизбежно будет поставлен в категорической форме самой жизнью".

"Русские ведомости"

"Антиалкогольный съезд борется со страшным бедствием, уничтожение которого было бы бедствием для нашей финансовой системы, крахом для всего современного бюджета. Это странное положение съезда создает и для его работы более чем странную обстановку. Этой своей обстановкой, сопровождавшейся попытками изъять некоторые вопросы из обсуждения съезда, он вскрывает то лицемерие, которое лежит в основе всех казенных выступлений против пьянства".