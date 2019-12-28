Закон Челябинской области от 26 декабря 2019 года № 63-ЗО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 178 810 765,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 38 725 495,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 200 816 406,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета в сумме 22 005 640,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 175 338 256,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 26 583 357,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 181 760 840,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 22 717 664,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 184 395 675,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 041 842,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 185 143 601,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 185 452,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2021 год в сумме 9 057 419,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 382 760,7 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений.

3. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в процентах от налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Учесть в областном бюджете на 2020 год доходы областного бюджета согласно приложению 3.

2. Учесть в областном бюджете на плановый период 2021 и 2022 годов доходы областного бюджета согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6.

Статья 5. Условия реструктуризации и списания задолженности по обязательствам перед областным бюджетом в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам проводятся в порядке, установленном Правительством Челябинской области (далее - Правительство области), только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом.

2. Правительство области в устанавливаемом им порядке принимает решение о списании задолженности перед областным бюджетом сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинской области по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию областного бюджета и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, не имеющих источников погашения в связи с их ликвидацией (прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо исключенных в качестве недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", либо не состоящих на момент списания указанной задолженности в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей).

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 5 036 655,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 026 020,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 030 680,9 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Челябинской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - классификация расходов бюджетов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9;

4) объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Резервный фонд Правительства Челябинской области" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Челябинской области, утвержденным Правительством области;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение налоговых обязательств" подраздела "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов главными распорядителями средств областного бюджета и областными казенными учреждениями, а также областными бюджетными и автономными учреждениями в отношении закрепленного за ними недвижимого и особо ценного движимого имущества;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение других обязательств государства" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на исполнение судебных решений по искам к Челябинской области, удовлетворяемых за счет государственной казны Челябинской области;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области;

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы.

2. Установить в соответствии с частью 31 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

2) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам "Общегосударственные вопросы", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Национальная экономика", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Охрана окружающей среды", "Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации", между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между главными распорядителями средств областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Челябинской области, в сумме до 1 000 000 рублей между кодами классификации расходов бюджетов;

4) принятие Правительством области решений об утверждении государственных программ Челябинской области, а также о внесении изменений в государственные программы Челябинской области;

5) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на предоставление субсидий местным бюджетам и увеличение расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов, предусмотренным структурой расходов областного бюджета, в пределах указанных ассигнований;

6) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

7) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

8) издание приказа Министерства финансов Челябинской области о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения работ (оказания услуг) областными государственными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов;

10) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных настоящим Законом доходов.

3. Установить, что размер денежной компенсации на медицинское обслуживание, предусмотренной статьей 15 Закона Челябинской области "О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области", составляет в 2020-2022 годах 20,6 тыс. рублей ежегодно.

4. Установить, что размеры окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Челябинской области подлежат увеличению (индексации) в сроки и размерах, установленных для федеральных государственных гражданских служащих.

5. Установить, что средства областного бюджета для финансирования полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Челябинской области, сверх сумм, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом.

6. Областные государственные внутренние заимствования, в том числе привлечение в областной бюджет бюджетных кредитов из федерального бюджета в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 2020 году осуществляются в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Челябинской области, пополнения остатков средств на счетах областного бюджета в течение финансового года по решению Правительства области в соответствии с программой областных государственных внутренних заимствований на 2020 год и с учетом верхнего предела областного государственного внутреннего долга, установленного статьей 10 настоящего Закона.

7. Установить, что размещение средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области в порядке, установленном Правительством области.

8. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и финансирование расходов в 2020 году осуществляются с учетом их следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением оплаты труда работников органов государственной власти Челябинской области, государственных органов Челябинской области);

2) выплата стипендий;

3) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

4) исполнение публичных нормативных обязательств;

5) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, приобретение медикаментов и оплата услуг по организации их транспортировки и хранения, приобретение медицинского инструментария;

6) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

7) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

8) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми областными казенными учреждениями;

9) уплата областными казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 год осуществляется ежеквартально в размере одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований на:

предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 год осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области:

на предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, свыше одной четвертой годового объема указанных субвенций и субсидий в квартал;

на предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные цели;

по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 1-9 настоящей части.

В случае доведения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжениями Правительства области свыше одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований доведение ежеквартальных лимитов бюджетных обязательств осуществляется без учета доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжениями Правительства области. При этом общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств не должен превышать годовой объем бюджетных ассигнований.

В случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных ассигнований доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно выделенным бюджетным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем квартале равными долями.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2021 года осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в размере, не превышающем объема предусмотренных настоящим Законом на плановый период 2021 года бюджетных ассигнований.

9. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней 2020 года.

10. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет.

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям), а также бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включенные в утверждаемый Правительством области перечень (далее в настоящей статье - юридические лица), подлежат перечислению на счет, открытый Министерству финансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц.

Перечисление средств, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляется с лицевых счетов, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Челябинской области, на оплату обязательств по расходам юридических лиц после представления платежных документов в порядке, установленном Правительством области.

Министерство финансов Челябинской области не вправе принимать от юридических лиц к исполнению платежные документы для осуществления расходов на перечисление:

на счета, открытые данным юридическим лицам в кредитных организациях, за исключением случаев оплаты расходов юридических лиц на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам;

в качестве взноса в уставный капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов Правительства области не предусмотрена возможность перечисления средств в качестве взноса в уставный капитал другой организации;

в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты (в ценные бумаги, производные финансовые инструменты, займы, иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства области), драгоценные металлы).

12. Остатки средств на счете, указанном в абзаце первом части 11 настоящей статьи, перечисляются Министерством финансов Челябинской области не позднее следующего рабочего дня на единый счет областного бюджета с последующим возвратом на счет, указанный в абзаце первом части 11 настоящей статьи, в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, а также в полном объеме не позднее последнего рабочего дня 2020 года.

13. Министерство финансов Челябинской области в установленном им порядке осуществляет операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в Министерстве финансов Челябинской области, путем перечисления остатков указанных средств в областной бюджет и их возврата на счет, с которого они ранее были перечислены.

14. Правительство области вправе в 2020 году привлекать агента для предоставления и исполнения областных государственных гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов), ведения аналитического учета обязательств принципала, его поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением областных государственных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установленных настоящим Законом, если возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов областного бюджета, в иных законах Челябинской области, государственных программах Челябинской области, и в порядке, установленном Правительством области.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Челябинской области и использования бюджетных ассигнований

1. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в составе раздела "Национальная экономика" (без учета мероприятий, предусмотренных государственными программами Челябинской области) классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством области.

2. Установить коэффициент индексации с 1 января 2020 года в размере 1,03, с 1 января 2021 года в размере 1,04 и с 1 января 2022 года в размере 1,04 по выплатам и пособиям, предусмотренным:

статьями 91, 10, 14, 15 и 171 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" (ежемесячное вознаграждение за воспитание одного приемного ребенка в приемной семье; выплата на однократное обучение на подготовительных отделениях или курсах профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; единовременное денежное пособие и денежная компенсация материального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; выплаты на реализацию права бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; единовременная выплата на приобретение мебели и ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг приемной семье);

статьей 5 Закона Челябинской области "О пособии на ребенка" (пособие на ребенка);

статьями 3, 4 и 41 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы);

статьями 5 и 6 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий);

статьей 3 Закона Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области" (областной материнский (семейный) капитал);

статьей 3 Закона Челябинской области "О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата специалистам областных государственных или муниципальных организаций культуры, медицинских организаций, образовательных организаций, учреждений ветеринарной службы, физкультурно-спортивных организаций, организаций социального обслуживания, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, проживающим в указанных сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также лицам, перешедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, имеющим стаж работы в указанных организациях и учреждениях не менее 10 лет);

статьей 5 Закона Челябинской области "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области" (ежемесячное вознаграждение лицу, осуществляющему уход);

статьей 2 Закона Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье).

Статья 10. Верхний предел областного государственного внутреннего долга. Объем расходов на обслуживание областного государственного долга. Предельный объем областных государственных заимствований

1. Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга:

1) на 1 января 2021 года в сумме 28 025 539,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 7 591 592,8 тыс. рублей;

2) на 1 января 2022 года в сумме 37 075 009,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 7 583 643,6 тыс. рублей;

3) на 1 января 2023 года в сумме 39 760 794,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 6 886 667,2 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание областного государственного долга на 2020 год в сумме 403 364,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 448 707,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 109 213,5 тыс. рублей.

3. Установить предельный объем областных государственных заимствований, направляемых на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств, на 2020 год в сумме 12 430 869,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 726 155,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 051 497,5 тыс. рублей.

Статья 11. Программа областных государственных внутренних заимствований, программа областных государственных гарантий

1. Утвердить программу областных государственных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.

2. Утвердить программу областных государственных гарантий в валюте Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 12.

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-нию 13.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Челябинской области

1. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образованиям Челябинской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, а также для погашения долговых обязательств муниципальных образований Челябинской области в 2020 году в сумме до 130 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме до 140 000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации и действовавшей на дату принятия Правительством области решений о предоставлении бюджетных кредитов, увеличенной на 1 процент годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Челябинской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате платежей, предусмотренных договором (соглашением) о предоставлении бюджетного кредита.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Челябинской области полученных из областного бюджета бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством области.

Статья 14. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, на 2020 год в сумме 102 287 269,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 93 231 101,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 88 589 530,6 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам на 2020 год в сумме 101 229 106,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 92 172 939,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 87 531 367,9 тыс. рублей:

общий объем субсидий на 2020 год в сумме 24 212 670,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 21 414 959,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 755 342,8 тыс. рублей;

общий объем субвенций на 2020 год в сумме 57 935 071,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 58 058 311,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 58 564 369,3 тыс. рублей;

общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2020 год в сумме 2 854 900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 305 800,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 63 521,7 тыс. рублей;

2) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на уплату платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2020-2022 годы в сумме 827 426,6 тыс. рублей ежегодно.

Уплата платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета;

3) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на уплату платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы в сумме 78 468,1 тыс. рублей ежегодно.

Уплата платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2020 год в сумме 5 833 091,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 602 924,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 719 833,0 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2020 год, равный 1,775, на 2021 год - 1,775, на 2022 год - 1,775.

Установить для муниципальных районов коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2020 год в размере 5,75, на 2021 год в размере 5,75, на 2022 год в размере 5,75.

Установить для городских округов коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2020 год в размере 2,5, на 2021 год в размере 2,5, на 2022 год в размере 2,5.

Установить для городских округов с внутригородским делением коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2020 год в размере 1,0, на 2021 год в размере 1,0, на 2022 год в размере 1,0.

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), на 2020 год в сумме 10 799 474,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 297 767,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 830 534,0 тыс. рублей согласно приложению 14.

3. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в сумме 3 997 030,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 506 052,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 021 321,5 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16.

6. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на перевозку в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, на 2020-2022 годы в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

7. Утвердить размер субвенции бюджету Озерского городского округа на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением на 2020-2022 годы в сумме 12 235,5 рублей ежегодно.

8. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов на 2020 год в сумме 139 489,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 111 591,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 111 591,0 тыс. рублей.

9. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на компенсацию расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования" на 2020-2022 годы в сумме 4 194,3 тыс. рублей ежегодно.

10. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" на 2020-2022 годы в сумме 14 276,3 тыс. рублей ежегодно.

11. Утвердить размер субсидии бюджету Сосновского муниципального района на выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций на 2020 год в сумме 302 191,7 тыс. рублей.

12. Утвердить размер субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, бюджету Чебаркульского муниципального района на 2021 год в сумме 38 925,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 038,1 тыс. рублей.

13. Утвердить размер субсидии бюджету Сосновского муниципального района на мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на 2021 год в сумме 107 777,8 тыс. рублей.

14. Утвердить размер субсидии бюджету Саткинского муниципального района на организацию мероприятий в области охраны окружающей среды на 2020 год в сумме 80 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 187 110,0 тыс. рублей.

15. Утвердить размер субсидии бюджету Ашинского муниципального района на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, на 2020 год в сумме 2 900,0 тыс. рублей.

16. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области на 2020 год в сумме 2 477 289,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 424 628,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 499 161,6 тыс. рублей.

17. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области на 2020 год в сумме 1 040 400,0 тыс. рублей.

18. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на приобретение реабилитационного оборудования в муниципальные учреждения социальной защиты населения на 2020 год в сумме 4 407,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 036,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 714,8 тыс. рублей.

19. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений системы социальной защиты населения на 2021 год в сумме 4 710,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 560,0 тыс. рублей.

20. Утвердить размер субсидии на повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных образованиях Челябинской области бюджету Снежинского городского округа на 2020-2022 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

21. Утвердить размер субсидии бюджету Увельского муниципального района на строительство и реконструкцию (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, а также плоскостных сооружений на 2020 год в сумме 10 471,1 тыс. рублей.

22. Утвердить размеры субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние бюджету Златоустовского городского округа на 2020 год в сумме 26 041,7 тыс. рублей, бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2021 год в сумме 16 166,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 564,9 тыс. рублей.

23. Утвердить размер субсидии бюджету Увельского муниципального района на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2020 год в сумме 21 801,3 тыс. рублей.

24. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на капитальные вложения в объекты здравоохранения на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

25. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на строительство объектов коммунального хозяйства на 2020 год в сумме 65 000,0 тыс. рублей.

26. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на стимулирование программ развития жилищного строительства на 2020 год в сумме 265 423,7 тыс. рублей.

27. Утвердить размер субсидии бюджету Саткинского муниципального района на создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек на 2022 год в сумме 41 250,0 тыс. рублей.

28. Утвердить размер субсидии бюджету Катав-Ивановского муниципального района на строительство зданий для учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 17 000,0 тыс. рублей.

29. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на предоставление гражданам социальных выплат для погашения части затрат по жилищным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья, на 2020 год в сумме 28,0 тыс. рублей.

30. Утвердить размер субсидии бюджету Трехгорного городского округа на строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения на 2020 год в сумме 19 051,5 тыс. рублей.

31. Утвердить размер субсидии на подготовку промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области бюджету Озерского городского округа на 2020 год в сумме 93 680,0 тыс. рублей.

32. Утвердить размеры субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся на государственном учете, бюджету Чебаркульского городского округа на 2020 год в сумме 64,3 тыс. рублей, бюджету Ашинского муниципального района на 2021 год в сумме 45,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 60,3 тыс. рублей.

33. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области на 2020-2021 годы в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей ежегодно.

34. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области бюджету Магнитогорского городского округа на 2020-2021 годы в сумме 150 000,0 тыс. рублей ежегодно.

35. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов бюджету Копейского городского округа на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков на 2022 год в сумме 7 721,7 тыс. рублей.

36. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2020 год в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей.

37. В случае, если представительным органом муниципального образования принято решение об отказе от получения субсидии (субсидий) из областного бюджета, субсидия (субсидии) подлежит (подлежат) перераспределению между другими местными бюджетами в соответствии с критериями отбора муниципальных образований (методикой), использовавшимися при первоначальном распределении субсидий.

38. Решения органов местного самоуправления, влекущие увеличение субвенций на осуществление полномочий, финансирование которых производится из областного бюджета, подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета после согласования с Правительством области.

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем первым настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета.

39. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских (сельских) поселений соглашений о передаче осуществления части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" межбюджетные трансферты, переданные из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов, могут направляться из бюджетов муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений в соответствии с заключенными соглашениями либо на непосредственное осуществление расходов, направляемых на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

Установить, что органы местного самоуправления муниципальных районов вправе направлять межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание финансовой помощи бюджетам городских (сельских) поселений по расходам, направляемым на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

40. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в 2020 году в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в 2020 году полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящей части, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством области.

41. Установить коэффициент индексации общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений на 2020 год, равный 1,03.

Установить коэффициент индексации общего объема субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов на 2020 год, равный 1,03.

Установить коэффициент индексации общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам городских поселений на 2020 год, равный 1,03.

Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер



