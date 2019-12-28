Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа

Замминистра обороны Алексей Криворучко назвал значимым и ожидаемым событием начало серийной поставки в войска самолетов Су-57. Он напомнил, что Верховный главнокомандующий в мае нынешнего года принял решение на закупку таких самолетов для трех полков ВКС. Уже заключен госконтракт, по которому боевая авиация получит 74 Су-57.

Криворучко отметил, что их поставят в войска в два этапа. "Первые самолеты будут закуплены с двигателями 4-го поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками 5-го поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла", - уточнил замминистра в интервью "Красной звезде".

Российская армия в итоге получит уникальную машину: высокоскоростную и сверхманевренную, отлично вооруженную и защищенную от современных и перспективных средств ПВО. Эксперты утверждают, что Су-57 может решать как истребительные задачи завоевания превосходства в воздухе, так и ударные миссии по уничтожению наземных и надводных целей противника. Способность вести эффективный воздушный бой и поражать объекты высокотехнологичного противника обеспечивается рядом передовых тактико-технических характеристик и уникальными качествами, присущими машинам пятого поколения.

Речь идет о многофункциональности, минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный. К тому же этот самолет может уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа. При этом бортовая электроника помогает летчику в решении многих задач, наделяет его способностью вести всеракурсный ближний бой с многоканальной стрельбой ракетами разной дальности.

Су-57 оборудован РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Помимо защиты от наземных средств ПВО, "пятерка" прекрасно защищена от вражеских самолетов. В конструкции истребителя использованы новейшие композиционные материалы, а специальное покрытие, которое обеспечивает малую заметность машины, обладает безаналоговой уникальной химической формулой. По всей обшивке самолета распределены шесть радаров, которые дают круговой обзор. Датчики аппаратуры для инновационного комплекса радиоэлектронной борьбы "Гималаи" рассредоточены по поверхности самолета, позволяя ему оставаться невидимым, но при этом "засекать" малозаметные самолеты противника. Особую маневренность этой машине обеспечивают два мощных двигателя с управляемым вектором тяги, что предоставляет самолету возможность развернуться в воздухе почти на месте.

Новейший истребитель может применять крылатые и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, обычное вооружение, высокоточные средства поражения, включая корректируемые авиабомбы. Причем весь этот арсенал практически не заметен для радиолокационного распознавания. На этой машине также установлена 30-мм авиационная пушка 9-А1-4071К, готовая отрабатывать весь боекомплект в любом режиме огня. Всего для Су-57 предусмотрено четырнадцать типов вооружений.