Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19 декабря 2019 года № 145-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 11 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 41 183 338,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 41 183 338,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 43 185 991,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 45 490 950,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 43 185 991,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 45 490 950,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Структура доходов бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования:

1) на 2020 год в сумме 40 121 142,8 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 42 123 796,2 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 44 428 755,1 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде субвенции бюджету Фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (далее - субвенция), на 2020 год в сумме 40 020 692,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 42 423 345,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 44 728 304,3 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде субвенции, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Кемеровской области лицам, застрахованным на территории Кемеровской области.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, на 2020 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей.

4. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета, направляются на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования.

5. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации (далее - прочие межбюджетные трансферты), на 2020 год в сумме 550 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 550 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 550 000,0 тыс. рублей.

6. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде прочих межбюджетных трансфертов, направляются на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории Кемеровской области, в медицинских организациях Кемеровской области.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить размер бюджетных ассигнований на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году в сумме 2 250 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 250 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 250 000,0 тыс. рублей, в том числе для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в размере, сформированном в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 2 настоящей статьи.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов формируется за счет:

1) средств, поступающих на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования;

2) переходящего остатка средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на начало финансового года;

3) средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Кемеровской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации;

4) средств от применения Фондом к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размерах, установленных пунктом 1 части 63 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

5) средств от применения страховыми медицинскими организациями к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размерах, установленных пунктом 2 части 63 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Кемеровской области лицам, застрахованным на территории Кемеровской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кемеровской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сроки, установленные бюджетным законодательством.

2. Установить, что остаток неиспользованных средств (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 настоящей статьи), образовавшийся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2020 года, направляется в 2020 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, в том числе на завершение расчетов за 2019 год, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года, образовавшиеся в результате неполного использования в 2019 году средств, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 2 статьи 6 настоящего Закона, учитываются в составе нормированного страхового запаса Фонда и направляются на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

4. Установить, что доходы, поступившие в 2020 году на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, направляются с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, за исключением средств, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 2 статьи 6 настоящего Закона, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

5. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 19-2 Закона Кемеровской области "О бюджетном процессе в Кемеровской области - Кузбассе" дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в закон о бюджете Фонда:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по кодам элементов видов расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Фонду на текущий финансовый год настоящим Законом;

2) в случае превышения расходов на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Кемеровской области, в медицинских организациях за пределами Кемеровской области, а также в случае превышения расходов на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, в медицинских организациях Кемеровской области, над установленными настоящим Законом.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Кемеровской области и заключившим с Фондом договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Губернатор

Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



