"Лондонским Джеком-Потрошителем" мог быть польский парикмахер

Исследователей больше всего заинтересовала фраза из письма, которая, по их мнению, содержит прямую отсылку к убийствам, совершенным "Потрошителем". "Удивительно, что он (Космински) не повесился после того, что сделал с этими бедными девочками", - написал его автор, викарий в местной церковной администрации, который впоследствии стал священником.

Письмо было найдено в старой книге библиотеки факультета теологии Мельбурнского университета во время сканирования документов. Впоследствии оно было выставлено его на электронном аукционе eBay, где его обнаружил коллекционер исторических раритетов Тим Аткинсон. Аткинсон заплатил 242 фунта стерлингов (около 20 тысяч рублей) за письмо продавцу, специализирующемуся на антиквариате, и обратился за помощью к экспертам. Они выяснили, что письмо действительно датируется концом 19 века - отметка о письме в церковном реестре была оставлена викарием в 1897 году. Осталось невыясненным, как оно оказалось на другом конце света.

По словам Аткинсона, письмо "изменит многое" в истории "Потрошителя", так как, по его мнению, служит прямым доказательством того, что Космински был агрессивен и беспощаден. Скептики о утверждают, что, несмотря на то что польский парикмахер был известен как психически больной человек, он не был насильником.

Личность "лондонского Потрошителя" вот уже почти полтора столетия будоражит экспертов и обывателей. Известно, что уроженец Польши Аарон Космински эмигрировал в Британию в возрасте 16 лет с братьями и сестрами. Он появился в лондонском Уайтчепеле примерно за семь лет до того, как "Потрошитель" убил в этом районе женщин за три месяца в 1888 году. Известно, что он бросил работу и жил за счет своих сестер, имя одной из которых, как жертвы нападения брата, и упоминается в письме священника.

Космински был несколько раз госпитализирован в психбольницу из-за проблем с психическим расстройством: он отказывался мыться, принимать пищу и жаловался на слышимые им "голоса". Однако в ходе обследований у него, как сообщалось, не была выявлена склонность к насилию. Было установлено, что в период совершения убийств Космински жил либо на Провиденс-стрит, либо на Гринфилд-стрит, которые располагались рядом к местам совершения убийств.

Космински был одним из трех человек, которых полиция подозревала в причастности к преступлениям "Джека-Потрошителя". Детектив-инспектор Дональд Сазерленд Свонсон, старший офицер Скотланд-Ярда, который вел это "дело века", всегда считал поляка главным подозреваемым. Дело "Джека-потрошителя" было официально закрыто в 1892 году. Космински умер в сумасшедшем доме в 1919 году.

В сентябре 2014 года автор книги "Имена Джека-потрошителя" Рассел Эдвардс сообщил о том, что при помощи ДНК-анализа, проведенного молекулярным биологом Яри Лоухелайненом, он якобы доказал вину Космински. По его словам, во время экспертизы ученый сравнил найденные образцы на шали убитой в 1888 году "Потрошителем" Кэтрин Эддоус с генетическим материалом потомков Космински. Эдвардс сказал о том, что ДНК совпали на 99,2 процента. Впрочем, он не представил результаты для экспертной оценки научному сообществу. Некоторые историки придерживаются версии, что "Джеком-Потрошителем" мог быть ровесник Космински, некто Дэвид Коэн, который умер в психиатрической клинике в октябре 1889 года и также входил в число подозреваемых.