Минобороны планирует увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Инновационные виды вооружения, такие как самоходные робототехнические комплексы, многофункциональные системы и комплексы с использованием кинетического, электромагнитного, лазерного видов воздействия различного базирования, а также гиперзвуковые средства перехвата и поражения являются источниками существенного повышения боевой эффективности различных видов и родов войск Вооруженных сил России. Такое мнение высказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В качестве примера он сослался на применение роботизированных и беспилотных комплексов в Сирии, которое практически обеспечило минимизацию потерь личного состава. "Именно поэтому мы ориентируемся на максимально возможное внедрение достижений научно-технического прогресса в образцы вооружения, военной и специальной техники, что является важнейшей особенностью дальнейшего развития системы вооружения Вооруженных сил РФ", - заявил Криворучко в интервью "Красной звезде".

Замминистра также поделился планами создания оружия на новых физических принципах. Например, в Минобороны надеются, что в интересах Сухопутных войск, ВКС и ВМФ в следующем году будут завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по лазерному комплексу тактического назначения - он необходим для уничтожения беспилотников и вывода из строя легкозащищенных надводных целей. По словам Криворучко, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей.

Также активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса "земля - воздух" и "воздух - воздух" с оптическими головками самонаведения.

Кроме того, опять же в интересах Сухопутных войск в 2020 году завершается ОКР по созданию переносного автоматизированного комплекса оптико-электронного противодействия средствам, ведущим встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им лазерным излучением. Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. "Мы также ведем работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет", - сообщил замминистра. - В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе".

Криворучко сказал, что широким фронтом проводятся работы по созданию гиперзвукового вооружения. Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине. Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал"), так и с наземных и морских ("Циркон") носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10 чисел Маха на траектории), дальности и точности наведения.