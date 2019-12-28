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28.12.2019,  
16:03
Текст:  Юрий Гаврилов

Началось создание деталей для опытных образцов бомбардировщика ПАК ДА

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, как в ПАО "Туполев" идут работы по созданию перспективного комплекса Дальней авиации. По его словам, пока все укладывается в заданные сроки.
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

В частности, уже утвержден эскизный проект будущего самолёта, начато создание деталей и составных частей для его опытных образцов. Кроме того, сообщил Криворучко в интервью "Красной звезде", в рамках действующего контракта продолжается изготовление стратегических ракетоносцев Ту-160М. Их поставки в авиачасти нарастят начиная с 2021 года.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В конце прошлого месяца первый полностью обновленный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М был передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода им. Горбунова. Об этом событии тогда рассказала "Российская газета".

Известно, что Минобороны планирует модернизировать все шестнадцать имеющихся в составе наших ВКС Ту-160. Хотя этот самолет был разработал в КБ Туполева в 1970-1980-х годах прошлого века, он дол сих пор остается самым мощным стратегическим ракетоносцем в мире. Его характерная особенность - изменяемая геометрия крыла, позволяющая выбирать оптимальный режим полета и экономить топливо. Тяжелый бомбардировщик, обладающий взлетной массой более 250 тонн, тем не менее, отличается изящными обводами фюзеляжа и крыльев. Не случайно летчики позвали его "Белым лебедем". В НАТО этот самолет именуют Blackjack - "Блэкджек".

Скорость Ту-160 на форсаже достигает 2500 км/час - это больше, чем у американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. "Белый лебедь" способен доставить в зону пуска 12 крылатых ракет Х-55 большой дальности с термоядерными боеголовками. Модернизированный самолет будет нести ракеты и авиабомбы также в неядерном снаряжении. На смену Х-55 пришла более совершенная ракета Х-555.

Специально под Ту-160М разрабатываются гиперзвуковые крылатые ракеты. Но уже сегодня модернизированный самолет может нести гиперзвуковые "Кинжалы". Есть в его арсенале и крылатая ракета Х-101. Она отличается большей дальностью полета - до 10 000 км. При этом на дальности 5 000 км круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 5 метров, на 10 000 км - 10 метров. Более точной ракеты в мире нет. К тому же она имеет систему самонаведения и может поражать даже подвижную цель, например, авианосец.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Дальность полета Ту-160М с максимальным по весу боезапасом - 10 500 км. С нормальной нагрузкой - 14 000 км. При этом дальность полета крылатых ракет, которые он несет на борту, достигает 10 000 км. Сверхзвуковая скорость Ту-160М может достигать на форсаже 2500 км/час - больше, чем у истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

На Ту-160М установлено цифровое бортовое оборудование. В кабине не осталось стрелочных индикаторов, вся информация отражается на больших экранах дисплеев. Ракетоносец снабдили новейшими системами закрытой спутниковой связи и навигации. В СМИ были сообщения, что особое покрытие фюзеляжа и крыльев делают модернизированный "Белый лебедь" почти невидимым даже для самых чувствительных радаров. Еще на нем установили мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые чрезвычайно затрудняют поражение самолета.

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