Закон Новгородской области от 23 декабря 2019 года № 501-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Новгородской областной Думой 18 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области (далее - фонд ОМС) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда ОМС в сумме 8 120 117,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд ОМС) в сумме 7 823 717,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда ОМС в сумме 8 120 117,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда ОМС на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда ОМС на 2021 год в сумме 8 601 716,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 8 293 416,9 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 9 064 617,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 8 744 017,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда ОМС на 2021 год в сумме 8 601 716,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 064 617,5 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета фонда ОМС и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета фонда ОМС

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета фонда ОМС согласно приложению 1 к настоящему областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета фонда ОМС согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

Статья 4. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет фонда ОМС

Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему областному закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону;

2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему областному закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета фонда ОМС, получаемые в виде субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС, направляются на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета фонда ОМС в 2020 году

1. В составе расходов бюджета фонда ОМС формируется нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Общий размер средств нормированного страхового запаса фонда ОМС составляет 1 700 400,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы, поступившие на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим областным законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись фонда ОМС.

3. Установить, что на основании статьи 35.3 областного закона от 03.10.2008 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской области" в сводную бюджетную роспись бюджета фонда ОМС могут быть внесены изменения без внесения изменений в настоящий областной закон в соответствии с решениями руководителя органа управления фондом ОМС в части перераспределения бюджетных ассигнований между группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новгородской области" по разделу "Здравоохранение", подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения".

4. Установить, что остатки средств бюджета фонда ОМС, не использованные на начало текущего финансового года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись фонда ОМС, за исключением остатков средств, указанных в части 5 настоящей статьи.

5. Установить, что остатки средств бюджета фонда ОМС, не использованные на начало текущего финансового года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2020 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета фонда ОМС.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2020 год

Установить на 2020 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Новгородской области, от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин