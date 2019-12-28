Шуховская башня - один из самых удивительных архитектурных памятников Москвы. Но много лет она нуждается в реставрации. Есть ли риск, что башня просто упадет? Об этом в материале "Родины" и проекта "Живущие в Сити".

Уникальный момент: встреча на улице Владимира Шухова, проектировавшего башню, с его правнуком - тоже Владимиром Шуховым.

Сам Владимир Шухов замечает, что все еще интереснее: его сын - конечно, Владимир Шухов - родился в роддоме на улице Владимира Шухова, где находится башня Владимира Шухова. Так все переплелось - прямо как сетчатые крепления башни на Шаболовке. И колючая проволока вокруг нее.

- Башня - режимный объект с той точки зрения, что она вроде бы может рухнуть, - говорит Владимир Шухов. - И возможно, кто-то пытается скрыть реальное положение дел. Хотя даже отсюда можно видеть, насколько она ржавая. Первые две секции еще ничего, а третья и пятая наиболее проедены ржавчиной.

По словам Шухова, последний раз башню ремонтировали в начале 1960-х, красили - в начале 1980-х. Это показал мониторинг специалистов из Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных металлоконструкций (ЦНИИПСК) имени Мельникова.

Работы много. Повторяю про себя вслед за Петром Ильичем (очевидно, Чайковским - прим. авт.): "Что за проклятый нрав!" Не умею жить праздно хотя бы несколько дней...

(из дневника Владимира Шухова)

Двор жилого дома по соседству с башней - она на закрытой территории - привели в порядок: сюда часто приезжают туристы. Раньше рядом с забором стоял сарай, забраться на который было забавой для молодежи. Сарай убрали и поставили биотуалет, чтобы туристы ходили не в угол.

И все-таки сюда приезжают, в первую очередь, чтобы увидеть вблизи уникальное сооружение. Владимир Шухов сравнивает башню по значимости с пирамидой Хеопса, а прадеда - с Томасом Эдисоном и Николой Теслой.

Башню, которую придумал Шухов, изображают на обивке в городском транспорте, ее часто показывают по ТВ. Она по-прежнему символ.

- Возможно, символ даже более узнаваемый, чем Кремль. Сравнимый с Василием Блаженным, - считает Шухов. - Но при этом если 125-метровую Шуховскую башню на Оке привели в порядок, то в Москве башне становится только хуже. Она пребывает в таком виде, что становится позором не только города - всей страны.

Особенно контрастно ржавая башня смотрится в сочетании с внутренней конструкцией, построенной позже для поддержания.

- Башня все время терпела. Вопреки тому, что происходило и благодаря гению создателя, - уверен Владимир Шухов.

Он отмечает, что в конце 1940-х - это показали исследования тех времен - металл проржавел на 5-10 процентов. Все рзезко ухудшилось в 1970-х. Тогда на башню добавили ретрансляторов и укрепили ее. Использовали другой металл, качественный. Но в сочетании с родным и старый, и новый начал ржаветь быстрее.

К тому же башня перестала быть "неваляшкой" - так называемые опорные пятки, которые давали возможность равномерно распределять нагрузку, залили в бетон, что тоже способствовало коррозии.

12 августа. Работы по башне. 150 метров. Решение предварительное... 29 августа. Счета текущего дня через месяц теряют значение и делаются ничтожными. Опасаюсь будущей путаницы. Мы должны работать независимо от политики... 30 августа. Железа нет и проекта башни пока составить нельзя...

(дневник Владимира Шухова)

Шаболовка ценна не только башней, но и прилегающими кварталами, построенными в стиле конструктивизма. Сохранят ли их или застроят высотками?

Прогуливаясь здесь, Владимир Шухов констатирует: "У нас ведь теперь так: что имеем не храним, потерявши даже не плачем". Поэтому пятиметровую модель башни я передал в Музей науки в Лондоне. Экспозицию "Век коммуникации" там открывала королева Великобритании. И если на Родине за сохранность Шуховской башни я спокойным быть не могу, то за ее макет в Англии - вполне".

Владимир Шухов был не только замечательным архитектором, но и фотографом. Правда, достоверно неизвестно, какие именно снимки он делал во время строительства башни.

- Ему было в тот момент не до фото, - говорит Дмитрий Новиков, автор фильма "Стереомир инженера Шухова". - Большую часть фотографий башни, которые есть в фильме, сделаны почитателем таланта Шухова - знаменитым фотографом Александром Родченко. Его снимки мы конвертировали в 3D.

Новиков представлял фильм в Музее архитектуры имени Щусева. Там до 19 января 2020-го проходит выставка "Шухов. Формула архитектруры". Дмитрий объясняет, что строительство башни - это борьба Владимира Григорьевича со смертью. Известно ведь, что его могли расстрелять за "вредительство", когда произошло крушение конструкций. Как выяснилось, проект был идеальным, металл - нет...

- Башня - это памятник жизни и смерти. И, конечно, башня требует музея, - уверен Новиков.

Символично, что сейчас на улице Шухова есть только Музей оружия...

...Мороз 12 градусов. На башне 30 раз. 31 декабря. Закрепление пятой секции. На башне 40 раз.

(дневник Владимира Шухова)

Шуховская башня принадлежит Российской телевизионной и радиовещательной сети. Переписку с владельцами башни - она длится 16 лет - Владимир Шухов называет сводкой боевых действий:

- В 2009-м владельца оштрафовали за то, что башня содержится в ненадлежащем состоянии. И тогда же было принято решение башню спасать. Для этого наш фонд должен был консолидировать усилия по организации международной научной конференции, сбору средств. Министр связи десять лет назад сказал, что все будет приведено в порядок. Но ничего не изменилось...

Башня строилась в страшное для страны время - в Гражданскую войну. Но возвели ее так, что и спустя век в устойчивости башни не сомневаются. В ответ на прямой вопрос, может ли она сейчас упасть, правнук архитектора зачитывает заключение экспертов из ЦНИИПСК имени Мельникова:

- Башня устойчива, обладает большой жесткостью. Рухнуть в одночасье башня не может, так как каждая 25-метровая секция состоит из 48 пересекающихся стержней, кроме двух верхних, состоящих из 24 пересекающихся стержней. Однако учитывая щелевую коррозию в стыках, у заклепок постепенно может начаться отрывание головок - если ничего не предпринимать. При дальнейшем отсутствии технического обслуживания металлических конструкций будет происходить выпадение целых фрагментов башни.

Пять лет назад в сюжете программы "Вести-Москва" этим и пугали: "Пока болты падают в 50 метрах от башни - на закрытую территорию. Но по мере разрушения конструкции разлет деталей достигнет 150 метров. В зоне поражения окажутся жилые дома и детские площадки, остановки автобусов".

- Ее необходимо разобрать и привести в порядок детали, чтобы затем башню восстановить, - говорил в том же сюжете замминистра связи Алексей Волин.

26 ноября. Страх Галанкина (бригадира артели инженера Александра Галанкина - прим. авт.) перед подъемом. Начата нагрузка низа железными балками. Работа требует увеличения платы... 27 ноября. Подъем не состоялся. Забастовка рабочих... 29 ноября. Подъем секции. На башне холодно. Мороз 13 градусов.

(дневник Владимира Шухова)

- На самом деле с башни никогда особо ничего не падало, - объясняет Владимир Шухов. - Все это говорилось в тот момент, когда в Минсвязи решили, что башню надо демонтировать.

Вместе с американским фотографом Ричардом Пэром, автором книги "Утраченный авангард" и историком архитектуры из Франции Жан-Луи Коэном Шухов добился, чтобы 50 ведущих архитекторов мира, включая Нормана Фостера и Заху Хадид, составили письмо на имя Владимира Путина. В нем они подписывались под тем, что Шуховскую башню нельзя разрушать и необходимо сохранить для всего человечества.

- Только это письмо позволило нам видеть башню и сейчас, - говорит правнук архитектора.

Он смотрит на нее и уже в который раз твердит, как важно сохранить историю, которая показывает передовое положение России в мире не только по части матрешек, но и в высоких технологиях:

- Но пока впечатление, что люди, которые допускают то, что сейчас происходит с башней, не любят или ненавидят историю своей Родины.

9 февраля. Утром шестая секция установлена. Погода тихая, минус восемь. Башня красива...

(дневник Владимира Шухова)

P.S. Власти Москвы планируют провести масштабные реставрационные работы Шуховской башни в 2020 году и в будущем сделать музейный объект. Об этом 26 декабря со ссылкой на руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова сообщил ТАСС.