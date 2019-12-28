Подписан закон о страховых тарифах при несчастных случаев на производстве

Президент Владимир Путин подписал закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Закон предусматривает продление действующих сейчас тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020-2022 годы.

Тарифы страхования устанавливаются в зависимости от класса профессионального риска. Размер тарифов составляет от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений.

Действуют также пониженные тарифы страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей в части, касающейся сумм выплат работникам, являющимся инвалидами. Эта льгота действует с 2001 года. Размер взносов за таких сотрудников составляет 60% от установленных тарифов. Такие правила также сохраняются.