Путин подписал закон о системе казначейских платежей

Все открытые казначейству счета, а их около 50 тысяч, перейдут в учетную систему ведомства. В результате их количество сократится до 5-10 счетов.

Казначейство получит свой банковский код и статус прямого участника банковских расчетов.

В результате сократятся сроки прохождения платежей. Деньги с единого казначейского счета будут мгновенно зачисляться на счета клиентов. А расчеты по обязательствам клиентов Казначейства будут осуществляться расчетными центрами в формате 24/7 независимо от местонахождения клиента.

Поскольку все средства будут находиться на одном счете, Федеральное казначейство сможет оперативно управлять всей его ликвидностью, размещать свободные остатки в различные финансовые инструменты, с начислением процентов по операциям (проценты будут распределяться пропорционально остаткам средств на счетах соответствующих бюджетов).

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.