Охранять лес в Бурятии будут добровольцы на джипах

Удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 16 членов клуба "Партизан 4х4". Все они пожелали участвовать в охране леса от нарушений лесного законодательства, сообщается на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.

Члены клуба - владельцы высокопроходимых автомобилей - объяснили свое желание тем, что часто ездят по районам Бурятии, их авто оборудованы системой "ГЛОНАСС" и рацией. Чтобы стать общественными инспекторами, добровольцы прошли комиссию и обучение.

Сегодня в Бурятии 1087 общественных инспекторов по охране окружающей среды. Они выявляют незаконные рубки, несанкционированные свалки и другие нарушения лесного законодательства. Общественники также участвуют в мероприятиях по воспроизводству лесов и ведут просветительскую работу.