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Умерла актриса Сью Лайон, Лолита из экранизации Кубрика

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    28.12.2019, 13:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская актриса Сью Лайон скончалась в Лос-Анжелесе в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на друга Лайон Фила Сиракопулоса. Пояснившего, что в последнее время артистка болела.

Сью Лайон родилась 10 июля 1946 года в Давенпорте, Айова. Набоковскую Долорес "Лолиту" Грейз сыграла в четырнадцать, взяв "Золотой глобус" как "самая многообещающая начинающая актриса".

Среди других работ - "Ночь игуаны" с Ричардом Бёртоном, "7 женщин" (1966) Джона Форда, "Вздорный человек" (1967) Ирвина Кершнера, "Тони Роум" (1967) Гордона Дугласа, "Ивел Книвел" (1971) Марвина Чомски, "Капля крови, чтобы умереть любя" (1973) Элоя де ла Иглесиа, зоохоррор "Аллигатор" (1980), где Лайон сыграла свою последнюю роль - эпизодическую репортершу.

Завершив кинокарьеру, работала учительницей испанского языка в начальной школе Лос-Анджелеса.

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