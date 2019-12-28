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28.12.2019 07:35
Рубрика: В мире

В Балтиморе произошло больше убийств, чем в многомиллионном Нью-Йорке

Текст: Андрей Васильев
Балтимор побил свой годовой рекорд по убийствам на душу населения. После того, как в результате недавних бандитских разборок за два дня погибли восемь человек, количество убийств за этот год в данном городе возросло до 342.
Фото: Twitter
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Население города составляет чуть более 600 тысяч человек, и это означает, что в 2019 году здесь зафиксирован печальный исторический рекорд - количество убийств составило около 57 на 100 тысяч человек. Например, в Нью-Йорке с населением более 8 миллионов человек было совершено 306 убийств (по состоянию на 15 декабря), сообщает ABC News.

Уже пятый год подряд власти Балтимора сообщают о более чем 300 убийствах за год. До 2015 года это число постоянно уменьшалось, но резко возросло после того, как за смертью в полицейском участке молодого афроамериканца Фредди Грея в городе последовали массовые гражданские беспорядки.

Многие наблюдатели обвинили правосудие в двойных стандартах в борьбе с преступностью: шестерым офицерам полиции были предъявлены обвинения в связи со смертью Грея, однако никто из офицеров, в конечном итоге, не был осужден.

Фото: iStock
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Эксперты связывают большое количество убийств в этом крупнейшем городе штата Мэриленд, расположенном на Восточном побережье США со свободным потоком нелегального оружия, последствиями опиоидной эпидемии, социальным неравенством и отсутствием достойной работы для многих представителей национальных меньшинств.

На минувшей неделе федеральные и местные правоохранительные органы представили программу, направленную на борьбу с насильственными преступлениями в Балтиморе. Она включает в себя федеральное финансирование на оплату найма новых сотрудников полиции, а также программу по запуску трех беспилотников для наблюдения за ситуацией в наиболее криминогенных городских кварталах.

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