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28.12.2019 12:08
Рубрика: В мире

В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря

Текст: Александр Саможнев

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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По ее словам, согласована дата обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных" в воскресенье, 29 декабря, еще до Нового года в соответствии с решениями лидеров "нормандской четверки".

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что это предварительные данные. На данный момент продолжается верификация лиц, подлежащих обмену, передает РИА Новости.

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По данным портала strana.ua, обмен состоится в 11:00 на КПП "Майорск" под Горловкой в Донецкой области. Там же меняли пленных между Киевом и ДНР в 2017 году.

По предварительным данным, всего обменяют примерно 210 человек по таким пропорциям: Донецк/Киев - 55/65, Луганск/Киев - 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от провозглашенных республик. Об этом журналист Андрей Павловский сообщил в Telegram-канале.

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