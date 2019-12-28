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28.12.2019,  
15:04
Текст:  Юрий Гаврилов

Завершаются госиспытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв"

Несмотря на то, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения несколько затянулись, в 2019 году удалось успешно завершить предварительные и госиспытания целой линейки новой техники. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Он объяснил, какой арсенал имеется в виду. Во-первых, это "Армата". "Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из 5 машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения", - сказал Криворучко в интервью "Красной звезде".

Во-вторых, по его словам, завершены предварительные испытания колесной платформы К-16 "Бумеранг". В следующем году планируется изготовление опытных образцов, которые также будут подключены к госиспытаниям.

Завершаются и государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв". По их результатам будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки данной техники.

Кроме того, завершены госиспытания защищенных автомобилей семейства "Тайфун" 4х4 с боевым модулем и поворотной платформой для установки вооружения, а также "Тайфун" 6х6 с боевым модулем. Завершены предварительные и начаты государственные испытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". В первом квартале 2020 года в Минобороны планируют принять на снабжение всю линейку "Тайфунов" и начать их серийную закупку.

"Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ", - продолжил Криворучко. - В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжелой огнеметной системе "Тосочка".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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А вот сведения от замминистра по стрелковому вооружению. В 2019-м успешно прошел госиспытания пистолет "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки. Также приняты на вооружение в составе комплекса "Ратник" автоматы Калашникова и завода имени Дегтярева АК-12 и АК-15, 6П67 и 6П68, а также пулемет 6П69, являющийся дальнейшим развитием линейки "Корд".

Криворучко сообщил, что в 2020-м собираются принять на вооружение новейший подвижный пункт разведки и целеуказания для ракетно-артиллерийских систем ПРП-5 на гусеничной и колесной базе. Замминистра отдельно отметил, что такие новинки как "Тосочка" и "Тайфун" 4х4 с боевым модулем будут впервые продемонстрированы на параде Победы в Москве.

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